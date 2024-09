Afrique: La Première dame de la République participe au II Forum des économistes de la CPLP

Luanda — La Première Dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, a participé, vendredi, au II Forum des Économistes de l'Association Lusophone d'Économie (ALECON), tenu au siège de l'Union des Villes Capitales de langue portugaise.

Selon une note officielle à laquelle l'ANGOP a eu accès, la Première dame de la République a félicité le professeur Américo Henriques Ramos dos Santos, à qui il a attribué le titre honorifique d'économiste émérite, pour sa contribution pertinente au développement des sciences économiques au niveau national et international.

Ana Dias Lourenço a souligné la contribution d'Américo dos Santos, avec qui elle a eu une relation professionnelle solide au cours de nombreuses années de travail et de coopération, dans l'exercice de sa fonction de ministre du Plan, de 1999 à 2012, indique la note.

Le soutien s'est limité à la formation et au recyclage des cadres angolais, la notoriété intellectuelle de ce professionnel ayant constitué un facteur mobilisateur et de progrès en matière de programmation et de gestion de l'investissement public.

Ana Dias Lourenço a également souligné la précieuse contribution à l'édification du Système National de Planification, tant du point de vue instrumental et méthodologique, que de son équipement avec des techniciens ayant la capacité qui s'imposait pour la conception de gestion de la planification économique.

%

Avec l'appui et la coordination technique du professeur Américo Ramos dos Santos, l'Angola, durant la période comprise entre 2003-2004, a conçu son premier instrument de Planification Prospective Postindépendance, la fameuse Stratégie à Long Terme "Angola 2025", avec laquelle il a été inauguré une nouvelle ère dans l'histoire de la planification, souligne le document.

L'élaboration de la stratégie 2025, a souligné Ana Dias Lourenço, a représenté pour elle une période importante de deux ans de débat sur les grandes questions économiques et sociales, ayant été une constante dans un pays où le processus de reconstruction, en général, et en particulier, de réhabilitation des infrastructures de base et essentielles à la population était la priorité dans un contexte économique et social qui exigeait de tous les angolais, en plus de la parcimonie, des choix publics orientés vers la maximisation de la satisfaction des besoins.

Au niveau de la CPLP, face à la nécessité qui s'imposait en termes de changement du système économique et de capacité technique requise, Américo dos Santos a conçu des actions de conseil dans le domaine de la planification économique et sectorielle.

La cérémonie a également été honorée par la présence du Président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a considéré le moment comme inoubliable, ayant décoré l'honoré pour son parcours professionnel distingué.

Faisant référence à la présence et à l'hommage de la Première dame, Ana Dias Lourenço, il a souligné son importance par les mots de gratitude adressés à Américo Ramos dos Santos pour le soutien apporté à l'Angola, ainsi que son dévouement en tant que professionnel d'économie.

Pour sa part, Américo Ramos dos Santos a remercié l'hommage, affirmant que tout ce qu'il a reçu et reçoit, est le résultat de ses 60 ans de travail dans le domaine de l'économie et avec son savoir, il a réussi à aider les pays lusophones à suivre la meilleure voie dans le domaine économique.

Américo Ramos dos Santos est professeur d'économie à la retraite de l'Université de Lisbonne (ISEG), après 40 ans de service public. En 2023, il a accompli 60 ans d'activité professionnelle. Il a également été professeur à l'UCP (Institut d'études européennes) et à l'INA.

Organisé par l'UCCLA, l'Alecon - Association lusophone d'économie et l'Ordre des économistes, le 2e forum des économistes des villes de langue portugaise sous le thème "Multipolarité, géo-économie et lusophonie", a compté sur l'intervention de personnalités de mérite reconnu dans le domaine des panels abordés, qui ont exercé ou exercent des fonctions dans des organisations internationales, en plus de bâtonniers de l'Ordre des économistes.

La séance de clôture a été présidée par le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et a été témoignée par l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, des diplomates accrédités dans ce pays lusophone parmi d'autres personnalités.

Au cours du Forum des économistes de l'ALECON ont été abordés des thèmes liés au rôle des agents économiques dans la politique de coopération, l'EU, la multipolarité et la lusophonie, le rôle de la CPLP dans l'économie globale, présentés par des bâtonniers de différents ordres, Vice-Premier ministre du Cap-Vert, président de la Banque centrale de Cap-Vert et autres dignitaires.

Le Forum est une activité biennale, se déroulant de manière tournante dans les pays de la CPLP, avec l'objectif de contribuer au renforcement de la qualité de l'enseignement et de la formation dans les différents domaines et spécialités de la science économique et valorisation des principes et valeurs de l'éthique, de l'exigence et de la responsabilité professionnelle.