Sénégal: Gestion des déchets - Une synergie des actions prônée pour une transition écologique juste

Kaolack — Le manager des programmes et des opérations de Caritas Kaolack (centre), Edouard François Ndong, a préconisé, vendredi, des synergies d'actions dans la gestion des déchets pour aller dans une dynamique de transition écologique juste.

"La gestion des déchets est une problématique majeure dans le monde et le Sénégal n'est pas épargné. Il nous faut nouer de grandes synergies sous la conduite et la coordination de l'État du Sénégal à travers les programmes et projets pour pouvoir tous nous mouvoir dans une dynamique de transition écologique qui devrait nous permettre d'améliorer l'environnement et le cadre de vie de nos communes et villages", a-t-il notamment dit.

Edouard François Ndong s'exprimait au terme d'un atelier international de trois jours sur la gestion des déchets et la transition écologique ouvert mercredi, à Kaolack, sur le thème : "Renforcer notre pouvoir d'agir pour une gestion durable des déchets solides contribuant à une transition écologique juste dans les villes ouest-africaines".

Cette rencontre, initiée par Caritas Sénégal, en partenariat avec Secours catholique-Caritas France, est soutenue par l'Agence française de développement (AFD). Elle a été présidée par le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, et a enregistré la présence des antennes Caritas de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Mali.

%

"L'esprit Caritas qui a sous-tendu cet atelier est celui d'une synergie. Il s'agit de voir, ensemble, quelle action pouvons-nous mener pour aller vers cette transition écologique qui nécessite un changement de comportement, mais aussi une nouvelle manière de voir notre environnement, les déchets et de les traiter", a lancé le manager des programmes et des opérations de Caritas Kaolack.

Le responsable des programmes de développement de Caritas Mauritanie, Hamady Bâ a, pour sa part, estimé que Caritas Kaolack a eu la "claire conscience" que la problématique de la gestion des déchets est partagée par les pays de la sous-région ouest-africaine.

"Depuis quelques années, nous sommes dans des dynamiques parallèles. Caritas Kaolack a eu l'idée de créer cette synergie et ces trois jours de rencontre nous ont permis d'avoir une bonne ébauche pour mener le plaidoyer d'une transition écologique juste", a-t-il fait valoir.

Hamady Bâ a relvé qu'en Mauritanie, "on est dans une gestion linéaire de la problématique des déchets : production, consommation et rejet" et indiqué vouloir dorénavant s'inspirer du modèle sénégalais. "Dans nos zones d'intervention, nous essaierons d'expérimenter ce que nous avons vu ici au Sénégal", a-t-il dit.

Le deuxième adjoint au maire de la commune de Wack Ngouna, dans le département de Nioro du Rip, à Kaolack, Alioune Sow, a, lui, estimé que la problématique de la gestion des déchets est la même au niveau de toutes les collectivités territoriales.

"Mais Wack Ngouna a la particularité d'être une commune rurale qui compte 65 villages. Et, conscient des enjeux environnementaux qui se posent actuellement en terme de développement durable, le maire, qui a fait appel à Caritas, a mis en place un dispositif de gestion des déchets avec la création d'un centre de valorisation et de traitement", s'est-il félicité.