Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure la cimenterie nationale de Lemi

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la cimenterie nationale de Lemi, d'une capacité de production de 150 000 quintaux par jour.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le premier ministre a déclaré que la cimenterie nationale de Lemi, d'une capacité de production de 150 000 quintaux par jour, témoigne de l'engagement du gouvernement à construire rapidement, à construire en grand et à construire proprement.

"Elle illustre la rapidité et l'efficacité de la mise en place d'infrastructures essentielles. Félicitations à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cet important projet, qui produit désormais 50 % du ciment fabriqué par les usines du pays", a-t-il déclaré.

Rappelant qu'il était revenu sur ce site deux ans plus tard, le Premier ministre a été stupéfait par les progrès réalisés, qui reflètent les principes de gouvernance de la nation.

Cela montre qu'en travaillant dur, les générations futures n'hériteront pas de la pauvreté, mais d'une base pour la croissance et la prospérité, a expliqué M. Abiy.

"Si nous reproduisons des projets industriels comme celui de Lemi dans tout le pays, les effets d'entraînement sur la création d'emplois et le développement national seront inégalés, en particulier dans des secteurs comme la sidérurgie et la production d'engrais, qui peuvent catalyser une révolution industrielle et agricole plus large", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a également souligné que les défis auxquels sont confrontées des nations comme l'Éthiopie nécessitent des solutions à grande échelle.

La coopération entre les secteurs privé et public est essentielle pour libérer les opportunités nationales et résoudre nos problèmes les plus urgents, a révélé le Premier ministre.

M. Abiy espère qu'en investissant dans des initiatives de ce type, nous pourrons aider davantage de personnes et leur assurer une vie digne.