Congo-Brazzaville: Kwilu - Le personnel de la division provinciale de l'Aménagement du territoire en atelier de formation

Dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'Aménagement du territoire dans son volet renforcement des capacités, une délégation de l'administration centrale de l'Aménagement du territoire, conduite par le directeur chargé de la direction prévention des risques et catastrophes, Serge Idumbo, en séjour à kikwit dans la province de Kwilu, organise depuis le mardi dernier un atelier de vulgarisation du Cadre et Structures organiques du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire.

Cet atelier qui cible principalement les cadres et agents de la division provinciale de Kwilu leur offre aussi l'occasion de s'imprégner du processus d'élaboration des outils de planification spatiale et de l'évolution du Piredd /Kwilu. Pour la maire de la ville de Kikwit, qui a lancé les travaux dans la salle de réunion de l'hôtel Marinel, cet atelier organisé grâce à l'appui financier de Cafi à travers le Fonarred via le Pnud et Fonat est d'une importance capitale pour le personnel de la division provinciale de l'Aménagement du territoire de Kwilu dans la mesure où il leur permettra de se familiariser avec les outils de planification spatiale en vue d'assurer une bonne gestion de l'espace car, a-t-elle souligné, l'Aménagement du territoire fait partie de six piliers du programme du gouvernement. Il est donc le socle de développement à tous les échelons du territoire national.

Pour sa part, le chef de la délégation venue de Kinshasa, Serge Idumbo a, dans son allocution, souligné que dans le souci de maintenir la synergie, la cohérence et l'alignement des interventions entre le processus national d'aménagement du territoire et les processus provinciaux, le programme d'appui à la réforme de l'Aménagement du territoire a jugé utile de vulgariser le nouveau Cadre et Structures organiques du Secrétariat général de l'Aménagement du territoire auprès des divisions provinciales d'aménagement du territoire et d'appuyer et renforcer les capacités des agents et cadres surtout à la réalisation des plans provinciaux, locaux et simples d'aménagement du territoire à l'aide des guides méthodologiques. Cet appui, a-t-il renchéri, consiste à assurer un accompagnement des processus provinciaux, locaux et communautaires d'élaboration des outils de planification spatiale de chaque échelle, conduits par les Piredd, et qui seront mis en oeuvre et pérennisés par les différents services provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

S'agissant du Piredd/Kwilu qui fait l'objet de la présente mission, Serge Idumbo a tenu à préciser que le ministère de l'Aménagement du territoire via son Secrétariat général et la Cellule d'appui technique à la Réforme de l'aménagement du territoire oeuvrent dans une synergie efficace pour notamment établir le cadre de collaboration entre l'administration provinciale de l'Aménagement du territoire et le Piredd-Kwilu ; d'améliorer les connaissances des participants à l'atelier sur les bases légales et règlementaires des outils de planification spatiale ; d'assurer le suivi du processus de réalisation des outils de planification spatiale dans la province de Kwilu et au niveau communautaire par le Piredd Kwilu . Ils sont également déterminés à renforcer les capacités des agents et cadres de la division provinciale de l'aménagement du territoire dans la province de Kwilu ; de vulgariser le nouveau Cadre et Structures organiques du Secrétariat général de l'Aménagement du territoire.