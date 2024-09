Congo-Brazzaville: Ecole de génie travaux - L'intégration du cycle d'ingénieur souhaitée

Le président du Comité de direction de l'école de génie travaux, le Pr Louis Bakabadio, a formulé auprès du staff dirigeant de l'école à vocation régionale Génie travaux, au cours d'une visite le 27 septembre à Brazzaville, le voeu de rehausser le niveau de ladite école dans le cadre pédagogique afin qu'elle puisse former les ingénieurs.

« C'est ma conviction. Ce que nous avons à faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un troisième niveau dans la perspective de lui assurer un large rayonnement », a dit dans son mot introductif le président du Comité de direction de l'école de génie travaux (EGT), le Pr Louis Bakabadio, conseiller spécial du président de la République, chef du département de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. « Ce que nous pouvons retenir sur l'EGT, c'est un fruit de la coopération entre la France et le Congo, créée dans le but de répondre aux besoins sur la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures civiles et militaires détruites pendant de nombreuses guerres que l'Afrique a connues, l'école est aussi un outil de développement économique qui permet de former les civils dans le domaine de génie travaux et les militaires en fin de carrière pour leurs reconversions... », a indiqué dans son mot de bienvenu le directeur de l'EGT, le colonel major Armand Pascal Boumba.

La visite des installations de l'EGT se justifie par l'intérêt soutenu à cette école d'excellence qui a la vocation de former l'élite des Forces armées congolaises.

Le bilan des formations

Depuis son ouverture en 2009, l'école a déjà formé 3113 stagiaires venant de 19 pays d'Afrique francophone et des autres pays partenaires, répartis de manière suivante : 1671 stagiaires internationaux (soit 53,7%) et 1442 stagiaires nationaux (soit 46,3%) ; 102 femmes (soit 3,3%) et 3011 hommes (soit 96,7%) ; 2844 agents des forces de défense et de sécurité (soit 91,4%) et 269 stagiaires civils (soit 8,9%).

En définitive, l'EGT est un établissement public à caractère administratif, de formation professionnelle, ouvert sur la société congolaise et oeuvre pleinement au développement économique et social du pays, en contribuant notamment à l'employabilité de la jeunesse congolaise. Une ronde dans les ateliers a sanctionné cette visite, sous la supervision du directeur général de cette école.