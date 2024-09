Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine promet de « travailler » davantage avec le Congo

A l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur Li Yan a organisé, le 27 octobre, une réception au cours de laquelle elle a salué l'approfondissement des relations sino-congolaises dans plusieurs domaines.

« Sur le nouveau point de départ, la Chine et le Congo travailleront ensemble pour consolider la confiance politique mutuelle et contribuer à la mise à niveau de la coopération pragmatique sino-africaine. Dans la nouvelle marche en avant, les deux pays travailleront pour approfondir les échanges humains et culturels », a déclaré l'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan, au cours de la cérémonie commémorative à laquelle ont pris part une dizaine des membres du gouvernement conduite par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

En outre, la diplomate chinoise a rappelé que lors du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) tenu récemment à Beijing, les présidents chinois et congolais ont décidé d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global. Elle a aussi cité la signature de nombreux accords entre les deux pays dans divers domaines.

Li Yan a insisté sur le fait que la modernisation chinoise se caractérise par la continuation d'une voie de développement pacifique, ajoutant que « malgré le ralentissement de la reprise économique, la coopération sino-congolaise connaît un développement solide, marqué par la mise en service du centre commercial de Brazzaville, le chantier du centre de maintenance aéronautique et le lancement de la couverture nationale en télécommunications ». Elle a réaffirmé la position de son pays d'aller de l'avant « côte à côte » avec le Congo sur le chemin vers la modernisation et à apporter plus de bénéfices tangibles aux populations. « Dans l'avenir, les deux parties feront pleinement valoir le rôle leader de la diplomatie de chef d'Etat, renforceront les échanges de haut niveau, et consolideront le consensus stratégique pour concrétiser les acquis du sommet et mieux préserver les intérêts communs de la Chine, de l'Afrique et de tous les pays en développement dans la nouvelle réforme du système de gouvernance mondiale », a indiqué la diplomate chinoise.

%

Créer de nouveaux axes de coopération

« La Chine et le Congo, à la lumière des principes de sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi, et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés, en saisissant les opportunités offertes par le sommet du Focac, continueront de créer de nouveaux pôles de croissance pour la coopération sino-congolaise et sino-africaine, en vue de contribuer à la modernisation de part et d'autre », a assuré l'ambassadeur.

En ce qui concerne l'approfondissement des échanges humains et culturels, Li Yan a mentionné l'arrivée récemment à Pointe-Noire du navire hôpital « Arche de la paix » de la marine chinoise pour offrir des soins médicaux gratuits à la population congolaise. La Chine et le Congo, a-t-elle poursuivi, « travailleront activement pour concrétiser les mesures en faveur des échanges humains et culturels évoqués lors du Focac pour que le Festival de la jeunesse Chine-Afrique, « Mon rêve monte dans l'espace », et d'autres activités culturelles entre la Chine et l'Afrique soient pleinement valorisées, en vue de promouvoir les échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations chinoises et africaines et d'apporter des enrichissements culturels à la coopération sino-africaine ».

Parlant de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Li Yan a présenté les principes directeurs du troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois (PCC) et les résultats du récent sommet du Focac . « Depuis 75 ans, sous la ferme direction du PCC, le peuple chinois, par ses efforts assidus et constants, a transformé la Chine d'un pays faible et pauvre en deuxième économie du monde », a rappelé l'ambassadeur de Chine au Congo.

La soirée commémorative a été agrémentée par une exposition de photos qui rappelle les activités organisées dans le cadre du renforcement des relations sino-congolaises et d'un documentaire sur le Focac tenu du 4 au 6 septembre dernier en Chine.