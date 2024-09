Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'ES Mostaganem renverse le MC Oran et s'offre le derby de l'Ouest

ALGER — L'ES Mostaganem, de retour en Ligue 1 Mobilis après 25ans d'absence, a engrangé ses premiers points dans l'exercice 2024-2025 en battant le voisin MC Oran (2-1), dans un chaud derby de l'Ouest, disputé samedi soir en clôture de la deuxième journée.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les gars d'El Hamri, qui étaient les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à Juba Aguieb (42e). Mais c'était sans compter sur la hargne et la ténacité de l'ESM, qui a réussi à renverser la situation eu deuxième mi-temps pour l'emporter finalement 2-1.

En effet, après l'égalisation d'Addadi (52e), les locaux ont continué à attaquer avec le même tempo, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par un deuxième but, signé Hitala à la 70e. Un score que les locaux défendront jalousement jusqu'au coup de sifflet final, eux qui avaient disputé les dix dernières minutes en infériorité numérique.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'USM Alger et l'USM Khenchela avaient relativement bien négocié leurs déplacements respectifs à Magra et Béchar, en ramenant des résultats nuls.

Les Rouge et Noir s'étaient contentés d'un zéro partout, devant un adversaire qui a terminé le match à dix, alors que l'USMK avait commencé par mener au stade du 20-août 1955, grâce au défenseur Oussama Kaddour (27e), avant de concéder l'égalisation à la 78e, sur un pénalty transformé par Boutiche (1-1).

La JSS, qui a fourni une bonne deuxième mi-temps, aurait pu renverser la situation et l'emporter, mais la réussite n'était pas au rendez-vous, y compris au moment du premier pénalty, dont elle avait bénéficié à la 49e et qui fut raté par l'ancien milieu de terrain de l'USMA et de l'ASO, Fettouhi.

Le bal de cette deuxième journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement des cinq premiers matchs inscrits à son programme et dont le Paradou AC et l'ES Sétif ont été les plus grands bénéficiaires.

Ces deux clubs s'étaient provisoirement emparés de la tête du classement, avec quatre points chacun, après les bons résultats nuls qu'ils avaient ramenés de l'extérieur, à commencer par les Pacistes, qui sont allés tenir en échec le champion sortant, le MC Alger (1-1) dans son nouveau stade Ali Ammar, et idem pour l'Aigle noir, qui a réussi à imposer un nul vierge au Chabab dans son stade fétiche du 20-Août 1955.

Les choses auraient même pu être pires pour le Doyen, car le PAC avait commencé par mener au score, en ratant plusieurs occasions nettes de corser l'addition. Heureusement pour les Vert et Rouge que leur nouveau maître-artilleur, Andy Delort, a répondu présent dès sa première apparition et a sauvé les meubles, en égalisant à la 64e.

Les Jaune et Bleu, quant à eux, avaient ouvert le score sur pénalty, par Adil Boulbina, qui a signé son troisième but personnel en ce début de saison et qui lui permet de s'installer seul en tête du classement provisoire des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis.

De son côté, et pour son premier match officiel au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, la JS Kabylie n'a pas raté l'occasion d'engranger ses trois premiers points de la saison, en battant son voisin et nouveau promu l'Olympique Akbou (2-1).

Les coéquipiers du capitaine Mebarakou ont été cueillis à froid, après une ouverture du score signée Boualia dès la 2e minute de jeu. Mais la formation d'Akbou a réussi à remettre les pendules à l'heure, sur un penalty transformé par Haroun peu avant la pause (39e).

En seconde période, et poussés par un public des grands jours, les "Canaris ont réussi à reprendre l'avantage au score, grâce au transfuge de la JS Saoura, Aïmen Lahemri (63e).

La seule victoire en déplacement lors de cette première partie des matchs de la 2e journée a été l'oeuvre de l'US Biskra, vainqueur sur le terrain du MC El Bayadh (1-0), grâce à sa nouvelle recrue estivale Saâd Abdeldjalil, alors que ne semble aller pour le mieux chez le MCEB, qui concède sa deuxième défaite en autant de matchs, après celle face à l'ES Sétif lors de la première journée.

Le CS Constantine, l'un des deux représentants algériens dans la phase de poules de la Coupe de la Confédération, a réalisé une belle opération, en décrochant le point du nul à Chlef face à l'ASO (0-0). Les Chélifiens, battus par le Paradou à Alger lors de la première journée avaient espéré se racheter devant leur public, mais ce ne fut finalement pas le cas.