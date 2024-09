Guinée: L'Association des filles et femmes violées au stade du 28 septembre 2009 commémore les 15 ans du massacre de cette date

Ce samedi 28 septembre 2024, l'Association des filles et femmes violées du 28 septembre 2009 (AFFV) a tenu une conférence de presse sur le thème << Commémoration des 15 ans du massacre du 28 septembre 2009: situation actuelle des filles et femmes violées >>. Ladite conférence s'est déroulée à la maison de la presse de Guinée.

Fatoumata Barry, membre de cette organisation, indique qu'elles ont organisé cette cérémonie commémorative pour alerter l'opinion nationale et internationale afin de revoir la situation de ces victimes de violences sexuelles le 28 septembre 2009 au stade du même nom.

"C'est une commémoration de tristesse. Nous pensons à nos morts et aux filles et femmes qui ont été violées dont je fais partie, donc c'est une journée vraiment à commémorer. Nous avons vu la justice qui a fait son travail, et maintenant nous sommes là aujourd'hui en tant que victimes et associations pour alerter l'opinion nationale et internationale de revoir la situation de toutes les victimes. Il y a une dame qui est aux Etats-Unis qui nous a soutenue à travers des tee-shirts, et je la remercie beaucoup", a remercié la victime.

Elle lance cette invite à l'ensemble des organisations de défense des droits de l'Homme.

« J'invite toutes les organisations de défense des droits de l'Homme de se mettre sur la même ligne afin qu'on puisse s'entendre", a-t-elle lancé.

Elle termine en précisant qu'au moment de l'ancien ministre garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright, ce n'est qu'une seule dame qui a été assistée avec un montant symbolique de vingt millions (20.000.000) de francs guinéens, le reste personne n'a pu bénéficier de l'aide pour l'instant.