Burkina Faso: 3e édition de la Nuit des ONG - Un cadre pour encourager des acteurs du social et de l'humanitaire

Plusieurs acteurs oeuvrant dans le domaine du social et de l'humanitaire au Burkina Faso ont été récompensés à la 3e édition de la Nuit des ONG, à Ouagadougou. Cet événement a été l'occasion de célébrer leur engagement et de renforcer leur capacité à répondre aux besoins des populations.

Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire et humanitaire fragilisant le tissu social et économique. Des organisations non gouvernementales (ONG), des associations et fondations se sont mobilisées pour apporter de l'aide aux populations vulnérables. Les 20 et 21 septembre 2024 ces acteurs ont reçu des encouragements pour leur engagement. « Nous célébrons les acteurs humanitaires, parce qu'on a pas l'habitude de voir de telles activités. Ils risquent leurs vies quotidiennement pour l'atteinte des objectifs, également permettre à des personnes vulnérables de pouvoir être dans la joie, et de pouvoir se sentir dans la paix et la quiétude », a indiqué, président du comité d'organisation Edmond Soro.

Selon le Secrétaire général (SG), Amidou Sawadogo, representant le ministre d'Etat, ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, parrain de la cérémonie, les ONG jouent un rôle essentiel dans la réponse aux crises humanitaires en fournissant une aide vitale, en protégeant les droits des plus vulnérables et en promouvant la solidarité internationale. Pour lui, il faut travailler ensemble pour renforcer la capacité, améliorer la coordination et mettre en place des mécanismes d'intervention rapide et efficace.

L'édition de cette année a distingué Lutheran World Relief meilleure ONG, cette organisation avait un projet agricole.

La Nuit des ONG a enregistré de nombreuses candidatures, le jury, présidé par Nestor Thiombiano, s'est basé sur des critères rigoureux tels que l'ancienneté au Burkina Faso, l'identité visuelle, la mise à jour des documents administratifs et la qualité des rapports d'activité. Sur la soixante de dossiers reçus, de nombreuses lacunes ont été relevées, notamment au niveau du remplissage des formulaires.

Pour cette 3e édition, le thème retenu était « les défis humanitaires face aux réalités sécuritaires. Quelles perspectives pour les différents acteurs ». Le promoteur de la Nuit des ONG, Bienvenu Pima Bazié a félicité tous les acteurs du monde humanitaire et associatif pour le soutien aux populations vulnérables et démunies.