Afrique du Nord: La Tunisie réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne et condamne les agressions sionistes contre le Liban (déclaration)

Tunis — Dans sa déclaration à la 79e session de l'Assemblée générale, la Tunisie appelle notamment à un cessez-le-feu dans les territoires palestiniens, dénonce l'agression menée contre le Liban et soulève la question de la migration irrégulière et la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement.

La présente session de l'Assemblée générale des Nations unis se tient du 10 au 30 septembre sous le signe « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ».

La Tunisie réaffirme dans le texte de la déclaration publiée samedi par le ministère des Affaires étrangères, sa position ferme et de principe aux côtés du peuple palestinien dans son combat pour recouvrer ses droits légitimes dont en premier le droit à l'autodétermination et à un Etat indépendant sur tout le territoire palestinien avec Al Qods pour capitale.

Elle dénonce vivement la guerre génocidaire contre les civils palestiniens, le mutisme international face à ces crimes et l'incapacité du système des Nations Unies de mettre un terme aux souffrances des Palestiniens.

Dans sa déclaration, la Tunisie condamne, également, les agressions odieuses menées contre le Liban, appelant le Conseil de sécurité à prendre une position ferme pour la cesser les bombardements et mettre fin à la violation de la souveraineté de ce pays et à sa déstabilisation.

%

Sur un autre registre, la Tunisie passe en revue, dans le texte de la déclaration, son approche en matière de migration irrégulière, insistant sur le partage des responsabilités, le traitement profond du phénomène et de ses causes sans se limiter aux conséquences. La Tunisie y affirme son refus des projets d'installation tacite des migrants irréguliers.

Elle appelle, par ailleurs, à intensifier la coopération en matière de transfert de la technologie, de manière à réduire le fossé entre le nord et le sud dans ce domaine. Elle met l'accent, dans ce sens, sur la nécessité de lutter contre le chaos numérique, les fausses informations et les utilisations criminelles et illégales des technologies numériques à dessein de déstabiliser les sociétés et à en saper la stabilité.

La Tunisie appelle les pays occidentaux à respecter leurs engagements envers le climat et à participer activement à la lutte contre la pauvreté dans le monde.

Elle préconise des réformes fondamentales pour le système financier mondial, d'alléger l'endettement des pays en voie de développement et de faciliter leurs accès aux sources de financement pour le développement.

La Tunisie souligne la nécessité d'impulser la coopération bilatérale et multipartite pour récupérer les fonds spoliés à l'étranger et affirme le refus des diktats et de toute forme de tutelle et d'ingérence dans les affaires internes des pays. Elle insiste sur le respect de la souveraineté et l'indépendance de la décision nationale, préconisant d'introduire les réformes nécessaires aux institutions et appareils des Nations unies pour renforcer la crédibilité de l'organisation onusienne et en améliorer le rendement.