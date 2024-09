Congo-Brazzaville: Collectivités locales - La mairie de Brazzaville adhère à la convention pour le climat

Sur quatre affaires inscrites à l'ordre du jour de la sixième session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, trois ont été examinées et adoptées par les élus locaux, parmi lesquelles la déliberation autorisant la mairie de Brazzaville à adhérer à la convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne.

Le projet de déliberation portant débaptisaton de l'espace longeant le mur de la primature en « Place des héros » a été renvoyé à la prochaine session. L'examen de cette affaire a fait l'objet d'un débat de la part des élus locaux ayant conduit aux observations relatives à la qualité d'un héros. Le plénum du conseil a accepté la mise en place d'une commission d'histoire et mémoire pour approfondir la réflexion sur la dénomination de ce site et celui situé entre le mur du lycée Anne Marie Javouhey, place du sacrifice suprême et la résidence du nonce apostolique de l'Eglise catholique.

En marge de cette session, les élus locaux ont auditionné le directeur départemental de La Congolaise des Eaux, Sydney Dilou, et le chef de service technique de la société Energie électrique du Congo, M. Andzouana, au sujet des perturbations dans la desserte en eau et en électricité à Brazzaville. De même, ils ont également reçu le directeur de la société d'assainissement Averda, Nasser Nabi, pour qu'il s'explique sur la grève enclenchée par ses agents.

Au cours des travaux, les élus locaux ont aussi pris part à une session de formation sur le thème « Les élus locaux de la commune et la participation des citoyens à la gestion des affaires locales ». La formation avait été assurée par Lucien Banga, administrateur en chef évoluant à la direction générale des collectivités locales.

De même, qu'ils ont visité les chantiers ci-après : l'Avenue Sergent-Malamine ; le Boulevard Alfred-Raoul et l'avenue du domaine (Massengo Soprogi).

Dans son discours de clôture, le député-maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a indiqué que « la présente session se clôture au moment où la situation sociale de la population demeure encore difficile au Congo et ailleurs. Face à celle-ci, les élus locaux n'auront jamais de cesse d'en appeler au sens de la retenue, de la responsabilité et du civisme des uns et des autres pour qu'ensemble nous puissions préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale ».