Sénégal: Quelque 1 600 enfants et jeunes des cités des Armées formés sur la citoyenneté numérique

Dakar — Quelque mille six cents enfants et jeunes des huit cités des Armées et de la Gendarmerie de la région de Dakar, ont été formés à la citoyenneté numérique, dans le cadre de la première édition des cours de vacances et de patronage, organisée par le ministère des Forces armées, a déclaré, samedi, le général Wagane Faye, conseiller technique du ministre des Forces armées.

"Nous avons organisé du 5 au 26 septembre 2024 des cours de vacances et un patronage au profit de 1 600 enfants et jeunes de 7 à 20 ans de 8 cités militaires des Armées, de la Gendarmerie de la région de Dakar, en raison de 200 enfants par cité", a-t-il dit lors de cérémonie de clôture de ces cours de vacances, en présence du ministre des Forces armées, Birame Diop.

Le général Faye a signalé que le ministère veut contribuer non seulement à l'amélioration du cadre de vie des cités militaires et de gendarmerie, mais aussi à l'éducation, la formation et aux loisirs des enfants.

Les enfants et jeunes, âgés entre 7 et 20 ans ont participé à ces cours de vacances et du patronage sur la citoyenneté numérique durant 21 jours, encadrés par 400 moniteurs.

Cette première édition du patronage a été axée sur le thème : "Collectivités éducatives et nouvelles approches de la citoyenneté numérique".

"Le ministère envisage également d'accompagner, en collaboration avec d'autres ministères et partenaires comme les associations féminines de ces cités, dans la réalisation de projets générateurs de revenus", a-t-il indiqué.

Selon le conseiller technique du ministre des Forces armées, le patronage et les cours des vacances sont des occasions uniques d'apprendre non seulement des valeurs essentielles, mais également la solidarité, l'entraide, la rigueur, le civisme et l'esprit de famille qui caractérisent les forces armées.

Il a ajouté que le rôle du patronage va au-delà du soutien scolaire, et qu'il permet de forger des citoyens responsables, conscients de leur rôle dans la société. "Nous savons tous que l'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Elle se nourrit aussi des échanges, des expériences partagées et des activités qui favorisent le développement personnel", a fait remarquer le général Faye.