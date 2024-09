Angola: Les anciens combattants reçoivent des cartes subventionnées à Matala

Matala — Les anciens combattants et vétérans de la patrie, les veuves, les handicapés de guerre, les orphelins et les compagnons des assistés dans la municipalité de Matala, à Huila, ont reçu, ce vendredi, des cartes de subvention pour les services sociaux et économiques, comme l'énergie, l'eau et les transports publics.

Les cartes ont été remises par l'administrateur municipal, Manuel Machado Quilende.

Josefina Cafina fait partie des 199 Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, inscrits à la Direction de l'Action Sociale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie de l'Administration de Matala, et a exprimé sa satisfaction quant aux avantages que la carte de subvention apporte à la vie socio-économique des familles.

L'administrateur municipal a souligné l'importance des anciens combattants, ayant assuré une attention particulière à ce groupe et un soutien en intrants et autres moyens pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage.

Selon l'administrateur municipal, la Direction de l'Action Sociale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie à Matala a 199 bénéficiaires inscrits, dont 166 mutilés de guerre, cinq veuves de combattants, 20 organes de combattants et huit parents de combattants.