Soudan: Le Gouvernement régional du Darfour Ccndamne le bombardement d'El Fasher par les mlilices

Port-Soudan — Le gouvernement régional du Darfour, représenté par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a condamné la milice 'Forces du Soutien Rapide-FSR pour les crimes de bombardements délibérés et de meurtres de civils dans la ville d'El Fasher.

Le ministère de la Santé de la région a déclaré samedi dans un communiqué que la poursuite des bombardements aveugles contre des civils dans les quartiers de la ville d'El Fasher constitue un défi évident à toutes les résolutions, appels et avertissements internationaux et l'attaque contre la ville d'El Fasher au cours des deux derniers jours ayant fait plus de 100 morts et blessés parmi les civils, la destruction des maisons des citoyens, des centres d'hébergement et des camps pour les citoyens.

Le ministère a condamné ces crimes odieux contre l'humanité qui violent tous les accords et résolutions internationaux dans le domaine des droits de l'homme et a appelé à l'arrêt de l'attaque contre les civils à El Fasher et à la levée du siège.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale tient la milice rebelle FSR entièrement responsable de ces crimes et renouvelle son appel à la communauté internationale, aux organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme et à tous les militants du monde pour qu'ils assument leurs responsabilités morales et juridiques dans la protection et plaider en faveur du peuple soudanais en condamnant et en mettant un terme aux crimes de bombardement des quartiers de la ville d'El Fasher et en agissant sérieusement et fermement vis-à-vis de la milice./OSM