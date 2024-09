Congo-Brazzaville: Investissement - Le Port autonome de Pointe-Noire organise un Business Forum à Paris

En partenariat avec l'association "Les Rendez-Vous d'Afrique(s) ", le Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian), le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) a organisé un Business Forum à Paris.

Vendredi 27 septembre à l'Automobile Club de France à Paris s'est tenu un Business Forum visant à attirer des investisseurs pour le développement et la croissance du PAPN à travers la présentation du panorama économique favorable de la ville et surtout l'avantage d'être un port en eau profonde, véritable porte océane de l'Afrique centrale.

Ont été présents à ce forum Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, son homologue des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère Tchikaya ; Évelyne Tchitchelle, maire de Pointe-Noire ; Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN et des centaines d'opérateurs économiques nationaux et internationaux.

Les ambitions du directeur du port de Pointe-Noire et ses équipes étaient d'espérer remporter une moisson de promesses d'investissements à l'issue de ce forum d'affaires. C'est pourquoi une trentaine d'intervenants ont animé des panels au cours de ce forum d'affaires avec des contributions mettant en valeur un marché d'un potentiel de 180 millions d'habitants (Cameroun, Gabon, Tchad, Centrafrique, etc.) et dont la principale cliente est la République démocratique du Congo (RDC), géante mais dénuée à ce jour de port en eau profonde, la plus grande plateforme logistique d'Afrique centrale s'est lancée depuis 2020 dans une véritable course à la taille.

Tout en mettant en avant l'opportunité d'attirer des navires toujours plus gros pour damer le pion à d'autres ports en eau profonde de la région, en activité ou en gestation, mais ils ont souligné que pour que ces infrastructures ultramodernes rencontrant un trafic apte à les alimenter et à les amortir, reste aussi au port de Pointe-Noire à convaincre les acteurs économiques du riche potentiel minier, agricole et industriel de sa région.