Afrique: Du beau monde au terrain du CEG Attiégou, à l'invitation du Maire intérimaire Edoh Komi et de ses pairs

Instituée par le gouvernement togolais, la Journée Nationale du Sport, a été observée ce Samedi 28 Septembre 2024 dans la commune de Golfe 2, Bè Centre. Et ceci sous la direction et l'initiative du Maire par intérim Pasteur Edoh Komi et ses pairs adjoints au Maire et Conseillers municipaux de cette commune au coeur du Grand Lomé.

A leur invitation ce jour, ce fut un beau monde qui a répondu présent à ce rendez-vous. Au premier rang de ces jeunes gens, on pouvait retrouver une bonne partie des personnalités résident sur le territoire communal de Golfe, dont le Conseiller spécial du Président de la République, chargé des affaires fiscales et ancien Commissaire général de l'OTR, Adoyi Esso-Wavana, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Délégué national à la Jeunesse du parti UNIR, Malick Natchaba.

Parti de la devanture du site de la Foire Togo 2000, la foule a parcouru à la course quelques kilomètres, à travers les rues du quartier Attiégou, pour chuter finalement au terrain de jeu du CEG Attiégou. Là, une séance d'étirement sur fond de musiques et sous la direction d'encadreurs sportifs, a été suivie.

Thème de cette session, « Le Sport, facteur rassembleur des différentes couches sociales ». Il a fait l'objet d'échanges entre les responsables et la foule de joggeurs. Pour le Maire intérimaire, Edoh Komi, il s'agissait d'un respect de la tradition. « Nous sommes mobilisés massivement, toutes les couches, les clubs sportifs, les autorités communales, gouvernementale, qui sont au milieu de nous. C'est la preuve que le sport reste et demeure un facteur de rassembleur de toutes les couches sociales et au-delà maintient les êtres humains en bonne santé et surtout de lutte contre certaines maladies. La mobilisation est acceptable mais nous pensons que prochainement nous pouvons encore faire mieux, surtout qu'au Golfe 2, nous avons décidé de faire de cette journée, une journée pour toutes les couches de la commune, les vieux, les jeunes, les adultes, les adolescents, tous, parce que nous voulons avoir des ressources humaines en bonne santé, pour recueillir la richesse. C'est pour cela cette journée est très importante. Nous invitons les uns et les autres à faire du sport au quotidien, et il ne faut pas attendre le dernier samedi du mois pour le faire. C'est un appel que je lance non seulement aux populations de la commune de Golfe 2, mais aux populations togolaises en général », a-t-il avancé.

Et, voit-il, donc à travers le sport, un facteur de développement local. « Le sport peut contribuer au développement d'une collectivité locale par le fait que ses populations sont en bonne santé et quand les populations sont en bonne santé, la commune l'est davantage et surtout peut créer les richesses pour la commune, la commune aura beaucoup de temps non pas s'occuper des malades mais à s'occuper du développement du territoire », a enfin analysé Edoh Komi.

Un avis qui est bien partagé par les autorités gouvernementales qui avaient répondu à cette invitation de la Commune de Golfe 2. Le Conseiller du président de la République a salué la mobilisation des populations et espérer que cette mobilisation soit toujours la leur pour d'autres initiatives communautaires. Il a saisi l'occasion pour faire une promesse à leurs co-habitants et voisins de commune, « Quel que soit ce qui nous appelle ailleurs, nous n'oublierons jamais Golfe 2 ».

C'est une promesse bien accueilli par les populations qui ont reconnu l'intérêt que le somme de l'Etat porte à leur vécu quotidien. Un intérêt dont ils attendent en tout cas encore plus.

Rendez-vous est donc pris pour le dernier samedi du mois d'Octobre 2024.