Soudan: Le Président du Conseil Transitoire de SouverainetérRegagne le pays

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan est rentré vendredi dans le pays après avoir dirigé la délégation soudanaise participant aux réunions de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) à New York.

Le président du CTS a tenu des réunions bilatérales en marge des réunions de l'AGNU à New York avec un certain nombre de présidents, qui ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'examiner les perspectives de coopération, de développement et de renforcement conjoints entre le Soudan et ces pays.

Le Président du CTS a également présenté le discours du Soudan, au cours duquel il a passé en revue l'évolution de la situation au Soudan et les efforts déployés pour régler la crise soudanaise, mettre fin à la guerre et ramener la paix, soulignant que la volonté du peuple soudanais prévaudra, réitérant la volonté du gouvernement de s'engager dans toute initiative visant à mettre fin à cette guerre à condition que cette initiative soutienne l'appropriation nationale de la solution et mette fin à l'occupation de différentes régions par la milice rebelle-FSR soutenues au niveau international et régional, appelant les Nations Unies à véritablement décrire la milice comme étant une force armée qui s'est rebellée contre l'État et a commis des crimes qui méritent à être classés comme groupe terroriste.

Soulignant l'engagement des forces armées en faveur du processus de transformation démocratique et du droit du peuple soudanais de choisir qui le dirigera./ OSM