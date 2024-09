Ile Maurice: Championnats du monde (course en ligne U23 hommes) - Aurélien de Comarmond met pied à terre après 100 km

Comme Samuel Dupuy, jeudi, Aurélien de Comarmond n'a pu aller au bout de la course en ligne des Championnats du monde hier. Le Mauricien a abandonné après environ 100 kilomètres dans la course des moins de 23 ans. Le temps n'était pas clément une fois encore hier à Zurich. La pluie et le froid ont de nouveau joué les trouble-fêtes lors de cette épreuve longue de 173,6 kilomètres.

«Juste après le départ la pluie a commencé à tomber et il faisait surtout très froid. Il faisait 10 degrés. C'était compliqué. J'étais loin derrière et après 100 kilomètres, sachant qu'à mon prochain passage sur la ligne (il restait deux tours de circuit), les commissaires allaient m'arrêter, j'ai préféré mettre pied à terre dans la zone de ravitaillement où se trouvait Trevor (Court, le head coach de la sélection mauricienne). J'avais besoin de me mettre quelque chose de chaud car j'étais frigorifié. D'ailleurs, la course est finie depuis un bon moment mais j'ai encore froid», raconte Aurélien.

C'est Niklas Behrens qui a remporté le titre. Vice-champion d'Europe il y a deux semaines en Belgique, le colosse d'1,95 m s'est montré supérieur à tous les favoris du jour pour devenir le deuxième coureur allemand à être titré dans cette catégorie, 18 ans après le sprinteur Gerald Ciolek. Le membre de la Lidl-Trek Future Racing a battu dans un sprint à deux le Slovaque Martin Svrcek, médaillé sur cette épreuve pour la deuxième année consécutive puisqu'il avait fini troisième l'an dernier à Glasgow. Le podium a été complété par le Belge Alec Segaert.

103 des 185 coureurs ayant pris le départ ont terminé la course. Quatre représentants du continent africain sont allés au bout, soit les Sud-Africains Travis Stedman (43e à 14:54) et Pedri Crause (71e à 15:43), l'Éthiopien Kiya Rogora (85e à 19:57) et l'Érythréen Yafiet Mulugeta (103e à 33:16).