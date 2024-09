Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Septembre 2024

Sénégal : Législatives anticipées- Les 49 listes par ordre de passage pour les dépôts des dossiers

La direction générale des élections (Dge) a procédé au tirage au sort pour le dépôt des listes aux prochaines élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.Le tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage a concerné 49 listes, en position pour les législatives. À l'issue des dépôts et après examen, la Direction générale des élections va publier les listes remplissant les conditions pour participer aux législatives. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Renforcement de la paix- Le Médiateur de la République et le Pnud unissent leurs efforts

Le Médiateur de la République, Adama Toungara, a reçu en audience, le 27 septembre, à Cocody, la nouvelle représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Blerta Cela, dans le cadre du renforcement des actions communes pour la préservation de la paix en Côte d’Ivoire. Cette rencontre marque une étape importante dans la collaboration entre les deux institutions, particulièrement en cette période sensible à l’approche de l’élection présidentielle et des législatives de 2025. « C’est un immense plaisir pour moi de rencontrer le Médiateur de la République. Depuis cinq décennies, le Pnud est engagé aux côtés de la Côte d’Ivoire sur les questions de paix et de développement durable », a souligné Blerta Cela, exprimant l’importance de cette institution ivoirienne dans la gestion des tensions sociales. (Source : fratmat.info)

%

Guinée : Retour à l’ordre constitutionnel - Bah Oury donne les raisons du « bouleversement » du chronogramme

Désormais, selon le premier ministre, dès après le référendum c’est l’élection présidentielle qui va suivre. Le chef du gouvernement a donné les raisons qui ont prévalu à ce changement. « Pour l’année 2025, contrairement à ce qui a été pensé auparavant, nous renverserons l’ordre des élections. Donc, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui pour la mise en force des institutions de la République nécessite que le Pouvoir exécutif soit démocratiquement installé. Ce, afin de mettre la suite selon un calendrier et dans une logique de stabilisation en instituant les nouvelles institutions de la République », a annoncé Amadou Oury Bah. Cette déclaration du chef de l’exécutif guinéen intervient alors que de plus en plus des velléités d’une candidature de général Mamadi Doumbouya sont dénoncées par une frange de la classe politique et de la société civile guinéenne.

Niger : Tahoua- Le CICR fait don des vaccins et matériels de lutte contre la rage

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) de Tahoua a fait don, ce samedi 28 septembre 2024, des vaccins et matériels antirabiques à la Direction régionale de l'Élevage de Tahoua. Ce don est composé, note-t-on, de 750 doses de vaccins antirabiques et 180 vaccins antirabiques humains, de 750 comprimés antiparasitaires, de 20 musoliéres, etc. Ce don remis à la DREL de Tahoua entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de contrôle multisectoriel de la rage selon l'approche One health dans la région de Tahoua. Il est destiné à être utilisé pour l'exécution d'une campagne contre la rage dans la région. En réceptionnant ce don, le Directeur régional de l'Élevage, M. Idrissa Allassan a expliqué que « Le CICR a mis à profit cette journée mondiale de lutte contre la rage pour nous appuyer en vaccins et matériels contre la rage ». (Source : Anp)

Guinée Equatoriale : Economie- Le Président Obiang favorable à la création d’une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a soutenu la mise en place d’un système de paiement indépendant et le commerce en devises nationales sous l’égide des BRICS. Le système économique mondial actuel, avec ses « embargos injustifiés » et ses restrictions, pénalise de nombreuses nations, a-t-il expliqué à Sputnik Afrique en marge de la 7e Semaine de l’énergie russe à Moscou. Soulignant qu’il existe déjà une banque au sein des BRICS, il a proposé la création d’une « monnaie convertible [des BRICS] à l’échelle internationale », à même de devenir un « contrepoids au dollar et à l’euro ». Bien que la Guinée équatoriale ne soit pas actuellement membre des BRICS, le chef d’État a exprimé sa volonté de participer au prochain sommet du groupe en Russie en octobre, à condition de recevoir une invitation.( Source : alibreville.com)

Bénin : Disparue, l’athlète béninoise- Odile Ahouanwanou a regagné son domicile,saine et sauve

L’athlète béninoise Odile Ahouanwanou, figure emblématique de l’heptathlon africain, est réapparue saine et sauve après plus de deux semaines d’inquiétude. La championne de 33 ans, qui avait suscité l’émoi du monde sportif suite à sa disparition le 10 septembre 2024, est finalement rentrée chez elle le 27 septembre, comme l’a annoncé la police sur les réseaux sociaux. La nouvelle de sa disparition avait provoqué une vive émotion, particulièrement à Sotteville-lès-Rouen où elle réside. L’athlète s’était volatilisée après avoir déposé son enfant chez l’assistante maternelle, laissant ses proches et la communauté sportive dans l’angoisse. (Source : acotonou.com)

Togo : Huit nouvelles maisons de justice bientôt créées

Au Togo, la politique gouvernementale de promotion de la justice de proximité se poursuit. Huit nouvelles maisons de justice seront bientôt construites, a annoncé en début de semaine le ministre de la justice, Mipamb Nahm-Tchougli lors de journées d’immersion à la maison de justice de Zanguéra (Lomé). Les infrastructures, prévues à Ségbé, Djagblé, Aképé et Kougnohou, ainsi que dans la région des Savanes, s’ajouteront aux 16 déjà en service. L’ambition poursuivie par l'exécutif reste la même, rapprocher davantage la justice des citoyens. En 2023, plus de 4500 saisines ont été enregistrées via ces structures sur le territoire national. (Source : Togo officiel)

Mali : Lutte contre le terrorisme - L’armée annonce une vaste opération aéroterrestre de démantèlement de réseaux terroristes

L’État-major Général des Armées informe l’opinion publique que les FAMa ont mené une série d’opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Ainsi dans la journée du 27 septembre 2024, nos forces ont effectué un grand nombre d’opérations aéroterrestres dans les secteurs de TOMBOUCTOU, de SAN et de DJENNÉ. Dans la matinée, des leaders d’un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d’une attaque et frappés avec précision ainsi que leur véhicule à 30 km au Nord de GOSSI. (Source : abamako.com)