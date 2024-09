Cote d'Ivoire: JNCC 2024- Le Dg du Conseil Café cacao plaide pour une valorisation des producteurs

C’est ce lundi 30 Septembre 2024, que l’édition 2024 des Journées nationales du cacao et du chocolats prennent fin au Parc des expositions d’Abidjan- Port-Bouet. Dans la matinée, il est prévu un panel sur le rôle des jeunes cacaoculteurs et à partir de 13heures la cérémonie de clôture suivie d’une conférence de presse du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobénan Kouassi Adjoumani. Pour certainement annoncer les prix du Kg du cacao pour la campagne principale et café.

« Pour le cacao, des sources très crédibles avancent que le prix du Kg pourrait osciller entre 1700FCFa et 1850 Fcfa. Soit 50FCFa plus que le Ghana voisin qui est à 1800 Fcfa. Pour le café dont la Côte d’Ivoire ne produit qu’environ 100 mille tonnes, le prix du Kg pourrait être fixé à 1200 Fcfa. Mais le dernier mot revient au Chef de l’Etat qui pourrait faire plus pour les producteurs… », nous a appris agri- preneur très au fait de l’économie cacaoyère.

A la cérémonie d’ouverture, le lundi dernier, Yves Koné Brahima, directeur général du Conseil café-cacao, a déploré le peu d’intérêt accordé aux producteurs de cacao de Côte d’Ivoire dans la chaîne de valeur de ces spéculations, au regard des fonds astronomiques que génère ce secteur d’activité. Il en veut pour preuve la faible portion des richesses générées par l’industrie du cacao qui revient aux pays producteurs, à savoir moins de 6%

Le président du comité d’organisation de l’édition 2024 de cet évènement d’envergure internationale, a entamé ses propos en situant la cacaoculture dans le développement économique de la Côte d’Ivoire. « Le cacao n’est pas seulement un produit qui fait de la Côte d’Ivoire le premier producteur mondial. Le cacao est l’âme de notre Nation, le fruit du travail acharné de plus d’un million de producteurs qui se lèvent chaque matin avec l’espoir d’un avenir meilleur », a-t-il planté le décor.