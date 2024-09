Maroc: Tanger abrite la 4è édition de la course des serveurs

Tanger — Environ 30 serveurs ont participé, samedi à la Marina de Tanger, à la 4è édition de la compétition nationale de la course des serveurs, visant à mettre en avant ce métier, vitrine des établissements touristiques.

La course s'est tenue dans une ambiance ludique, où les serveurs ont fait preuve d'enthousiasme tout en veillant à ne pas renverser les plateaux et les verres qu'ils portaient le long de la Marina de Tanger.

Selon les règles de la course, supervisée par un jury d'académiciens, d'experts et de professionnels du secteur touristique, les serveurs participants, qu'ils soient débutants ou expérimentés, devaient porter des plateaux avec une bouteille d'eau, une canette de jus et une boisson, tout en parcourant la distance le plus rapidement possible sans renverser les boissons.

A cet égard, le directeur de l'événement, Kadem Aboutayeb, a souligné que la course de serveurs est en réalité une occasion de mettre en lumière les conditions de travail de cette catégorie de prestataires de services dans les restaurants et les cafés classés, souvent négligés par les clients en raison de leur profession courante dans les établissements touristiques.

Il a ajouté que l'objectif de la course est également de promouvoir le secteur culturel, touristique et de divertissement dans la ville de Tanger, précisant que l'événement s'améliore à chaque édition, devenant l'une des courses sportives uniques les plus importantes du pays.

M. Aboutayeb a, en outre, affirmé que la course de serveurs devrait renforcer l'attractivité touristique de Tanger et promouvoir son rayonnement tant au niveau national qu'à l'international, soulignant que les participants ont rivalisé avec esprit de compétition, tout en créant une ambiance divertissante, ce qui a ravi les spectateurs.

Selon les organisateurs, cet événement vise à mettre en lumière le service touristique offert par les serveurs des cafés, restaurants et établissements hôteliers classés, qui jouent un rôle important dans la mise en valeur de l'hospitalité marocaine et des atouts des établissements touristiques.

Cette manifestation professionnelle et ludique entend promouvoir le rôle des serveurs dans la dynamisation du secteur touristique, en particulier dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui compte plusieurs établissements de formation aux métiers du tourisme, situés à Tanger, M'diq, Assilah et à Al Hoceima.