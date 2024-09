Cameroun: L'avocat Akéré Muna est investi candidat à la présidentielle pour le parti Univers

Au Cameroun, l'avocat Akéré Muna est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Personnalité connue et réputée de la société civile, il a été Investi par le parti Univers et au nom d'une coalition d'une vingtaine d'autres organisations politiques, a annoncé samedi 28 septembre le porte-parole de cette coalition, à Yaoundé. Cette candidature complique la stratégie de l'opposition camerounaise, dont les principaux acteurs disent travailler à la désignation d'un candidat unique.

Me Akéré Tabeng Muna tient son investiture et il sera bien de la course au fauteuil présidentiel en 2025. Cependant, il y a un peu plus d'un mois, le Parti de l'Alliance libérale qu'il avait sollicité à l'effet d'une investiture, lui avait opposé un refus net, au prétexte d'un « désaccord stratégique et opérationnel ».

Cette fois est donc la bonne et Akéré Muna se lance avec le parti Univers. Selon les aliés de ce dernier, est le gage de « compétence, d'intégrité et de vision dont le Cameroun » a besoin pour sa refondation et pour un « mandat transitoire non renouvelable » précise Univers. La notoriété de Akéré Muna s'est construite dans les rangs de la société civile.

Il y a quelques mois en arrière, pourtant, Akéré Muna était l'une des figures de l'Alliance pour la transition politique (ATP) avec Olivier Bile ou encore Cabral Libii. La coalition annonçait alors travailler à l'unification de l'opposition en vue de dégager, entre ses membres, un candidat consensuel pour 2025. Le parti Univers que préside Prosper Nkou Mvondo et son nouveau candidat Akere Muna viennent ainsi de faire défection à cette coalition.

Avant Akere Muna, Cabral Libii, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a lui aussi récemment avancé ses pions dans l'optique de sa propre candidature. Bien avant encore, Maurice Kamto, du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), avait annoncé la sienne, en décembre 2023.