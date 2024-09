Algérie: Douanes - 73 affaires de contrebande et de commerce transfrontalier illégal entre du 20 au 26 septembre

Alger — Les services des Douanes ont enregistré, du 20 au 26 septembre en cours, 73 affaires liées à la lutte contre la contrebande et le commerce transfrontalier illégal, indique dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le commerce transfrontalier illégal, les brigades opérationnelles des Douanes, activant à travers l'ensemble du territoire douanier, ont enregistré, en coordination avec les différents partenaires de sécurité, un bilan de saisie conséquent, du 20 au 26 septembre courant", lit-on dans le communiqué.

Cette opération a permis de saisir 197.649 comprimés psychotropes, 52,74 kg d'ecstasy, 218.200 paquets de cigarettes, 81.600 litres de carburant, plus de 160 moteurs et pièces de rechange pour véhicules, ainsi que 309 unités de munitions de chasse et 240 téléphones portables.

Par ailleurs, 24.500 euros, 5.500 dinars tunisiens, 2.056 unités de diverses boissons alcoolisées et plus de 2.500 unités de produits cosmétiques et de soins corporels ont également été saisis.

S'ajoutent à cela 268.280 kg de denrées alimentaires subventionnées et de large consommation, 88.970 litres d'huile de table, ainsi que d'autres produites saisis.

Le nombre de contrevenants concernés par ces affaires s'élève à 98, tandis que le nombre de véhicules utilisés pour la contrebande est estimé à 54, indique le communiqué soulignant que le montant total des amendes imposées s'élève à environ 3 milliards de dinars, conclut le communiqué.