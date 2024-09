Algérie: Signature d'une convention entre les secteurs de l'Enseignement professionnels et des Douanes pour l'introduction de nouvelles spécialités

Alger — Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et la Direction générale des Douanes ont signé, dimanche, une convention visant à introduire de nouvelles spécialités dans ce domaine.

La convention a été signée par le directeur des finances et des moyens au ministère, Aissa Brahimi, et la directrice du Centre national de la formation douanière, Lebou Sabrina, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et le Directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche.

S'exprimant à cette occasion, M. Merabi a indiqué que cette convention vise à définir les domaines de coopération entre les deux parties, notamment l'enrichissement de la nomenclature nationale des spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels, et ce à travers l'introduction de nouvelles spécialités liées au domaine des douanes, ainsi que la contribution au développement des compétences des formateurs et des encadreurs.

Le général-major Bakhouche a, à son tour, indiqué que cette convention constituait "une avancée importante" en matière d'échange d'expertises dans le domaine de la formation entre les deux parties, affirmant que la DGD accordait "une importance majeure à la formation", en adoptant "une vision future et de grandes ambitions", notamment dans le domaine de la numérisation.