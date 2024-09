Angola: Le PR déplore le décès de Dom Alexandre do Nascimento

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé sa profonde consternation face au décès de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, survenu samedi, à Luanda, des suites de maladie.

Pour l'homme d'État angolais, l'Angola et la Patrie perdent l'un de leurs fils les plus remarquables, un homme bon qui a consacré une grande partie de sa vie à transmettre ses valeurs et principes pour une vie de dignité, de pardon et de respect d'autrui.

« Je partage la certitude que les actes du serviteur de l'Église et de la Nation qu'il nous laisse aujourd'hui se perpétueront à travers les générations, comme confirmation de la grandeur de son parcours et de la noblesse de la cause générale qu'il a défendue tout au long de sa vie, celle de disséminer le bien», indique un message de condoléances de João Lourenço, envoyé à l'ANGOP.

Pour ce malheureux événement, le Président adresse, en son nom propre, de sa famille et de l'Exécutif angolais, ses plus sincères condoléances "à l'Eglise catholique, à l'Eglise angolaise et à la famille endeuillée".