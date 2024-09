Algérie: Prise en charge des dommages des récentes inondations - Les travaux de maintenance se poursuivent

Alger — Les interventions des Directions des Travaux publics dans les wilayas récemment touchées par les inondations, notamment celles du sud, ont permis un retour à la normale du trafic routier sur la majorité des routes, selon le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulrabah, ajoutant que la réhabilitation de la ligne ferroviaire Béchar-Naâma se fera d'ici le mois prochain.

M.Boulrbah a indiqué à l'APS, que la circulation était normale dans les zones et wilayas touchées par les inondations des 7 et 8 septembre dans le sud du pays notamment, soulignant que 24 heures après les inondations, "nous avons rouvert le réseau routier sur la majorité des principaux axes, tandis que la circulation est redevenue normale, 48 heures plus tard, à l'exception de certaines routes frontalières à Tindouf, où les travaux sont en cours.

Suite à ces intempéries et aux dégâts qu'elles ont engendré, a-t-il poursuivi, des instructions ont été données aux services compétents et aux directions de wilaya portant mise en place d'unités d'intervention, ayant effectué des travaux afin d'ouvrir des passages temporaires permettant le transport des aides, des marchandises, des personnes et du matériel, tout en s'attelant à des réparations provisoires des routes, à l'instar de l'élimination des débris et du contrôle des ponts".

%

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait enjoint, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, "le rétablissement des services essentiels et vitaux au bénéfice des citoyens dans les wilayas impactées par les récentes intempéries, dans les meilleurs délais", ainsi que la réhabilitation "immédiate des ponts et des voies ferrées, dans un délai n'excédant pas un mois".

Au niveau du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, une cellule centrale a été installée pour superviser tous les travaux, suivre la situation du réseau routier en temps réel et prendre les mesures nécessaires, tout en renforçant les Directions du secteur par le matériel nécessaire, selon les explications de M. Boulerbah.

A cet égard, les directions des travaux publics des wilayas touchées par les inondations ont mobilisé plus de 475 travailleurs et 220 unités de matériel, appuyés par les entreprises de réalisation relevant du secteur, afin d'assurer une prise en charge optimale des travaux de maintenance et de réhabilitation des routes nationales et de wilaya endommagées.

Parmi les axes routiers les plus affectés ayant été entretenus, le responsable a cité la RN n 6 reliant Béchar à Naâma et à Béni Abbès, la RN n 47 dans la wilaya de Naâma, la RN n 1 à Tamanrasset, la RN n 3 dans la wilaya d'Illizi, ainsi que la RN n 50 reliant Béchar à Tindouf.

A une question concernant l'état du réseau ferroviaire dans le sud-ouest du pays suite à ces inondations, M. Boulerbah a fait état de plusieurs "dégâts enregistrés sur une longueur de 20 kilomètres du tracé ferroviaire et des infrastructures techniques", affirmant que les travaux de réhabilitation étaient en cours.

Selon le SG du ministère, une commission de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), s'est rendue à Béchar et à Naâma pour évaluer l'état de la ligne ferroviaire, où des entreprises nationales ainsi que des bureaux d'études ont été mobilisés, rassurant que "les travaux se poursuivent et que la réouverture de cette ligne est prévue pour octobre prochain".

Dans le même sillage, le responsable a indiqué que les wilayas concernées s'attelaient à réaliser des études d'expertise pour "arrêter le coût final des travaux, pour ensuite présenter les résultats de l'expertise et les estimations, jointes de fiches techniques aux services concernés pour l'allocation des enveloppes financières devant financer les projets de maintenance et de réhabilitation des infrastructures".