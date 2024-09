Congo-Kinshasa: Le Canada et la Norvège saluent les efforts du pays contre le recrutement d'enfants au sein des groupes armés

Les ambassadeurs du Canada Maryse Guilbault et de la Norvège Odd Molster, saluent les progrès réalisés par le Gouvernement de la RDC dans la prévention du recrutement d'enfants par les groupes armés et la lutte contre les violences sexuelles. Ils l'ont exprimé jeudi 26 septembre à Kinshasa, lors des échanges entre experts et groupes d'amis des enfants affectés par les conflits armés dans l'Est de la RDC.

Au cours ces échanges, ils ont également évalué les actions déjà entreprises par la RDC pour prévenir le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés. Plusieurs personnalités y ont participé, entre autres, le président de la Haute cour militaire, les ambassadeurs accrédités en RDC, le représentant de l'UNICEF et différents experts. Ils ont aussi formulé des recommandations et fait des suggestions en matière de protection des droits des enfants.

C'est à l'issue de cette rencontre que les ambassadeurs de la Norvège et du Canada ont salué les progrès réalisés par le Gouvernement congolais dans ce domaine.

Odd Molster et Maryse Guilbault ont également indiqué avoir écouté les suggestions et les pistes de solutions proposées pour combattre ce recrutement et éviter les violences sexuelles.

« Je crois qu'on a fait des progrès, je reste optimiste. On devrait tous parler de ce genre de défis dans nos réunions et dans nos rencontres avec le Gouvernement et travailler avec les organisations qui sont sur le terrain. On a noté aussi le besoin de soutien aux différents programmes pour ce dialogue qu'on souhaite continuer », a déclaré le diplomate norvégien, Odd Molster.

Pour sa part, Maryse Guilbault, a indiqué que « la communauté internationale est là comme partenaire pour appuyer le Gouvernement dans ses efforts afin de trouver une solution à la problématique des enfants qui souffrent de violences dans l'Est de la RDC ».

Plusieurs personnalités ont participé à ces échanges dont le président de la Haute cour militaire, les ambassadeurs, le représentant de l'UNICEF et les différents experts.