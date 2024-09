Algérie: Le ministre de l'Intérieur souligne l'importance du rôle des responsables locaux dans la prise en charge des préoccupations des citoyens

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a souligné, samedi, l'importance du rôle des responsables locaux dans la prise en charge des services publics essentiels et des préoccupations des citoyens, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

En marge de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année de formation, qu'il a présidée à l'Ecole nationale d'administration (ENA), M. Merad s'est réuni avec les walis de la République participant à cette rencontre. Il a, à cette occasion, souligné le "rôle important qui incombe aux responsables locaux à tous les niveaux durant cette période en vue d'une prise en charge optimale des services publics essentiels et des préoccupations des citoyens, conformément aux instructions du président de la République", précise la même source.

Dans ce cadre, le ministre a rappelé aux walis de la République "la nécessité de rattraper en urgence les lacunes enregistrées dans le cadre de vie des citoyens, notamment s'agissant de la propreté de l'environnement, et ce, à travers le travail soutenu de tous les services locaux, la prise en charge de tous les points noirs et l'accélération des projets d'aménagement urbain et d'embellissement des villes et villages, tout en chargeant les chefs de daïras d'assurer un suivi minutieux".

M. Merad a, par là même, appelé les walis à "poursuivre les efforts proactifs en prévision des éventuels risques liés à l'automne et à l'hiver", à "prendre toutes les mesures visant à protéger les citoyens et leurs biens", à "élever le niveau de vigilance sanitaire à travers l'ensemble des wilayas du pays", à "intensifier le travail de terrain des bureaux de santé communaux et des commissions locales concernées" et à "renforcer les mesures préventives".

Le ministre a en outre insisté sur "l'impératif de veiller à garantir les infrastructures publiques, les conditions de sécurité, l'alimentation en eau potable et les réseaux d'assainissement au niveau des nouvelles agglomérations, avant de les inclure dans les plans de logement et de relogement".

Il a aussi appelé à "redoubler d'efforts concernant les projets en cours relatifs à l'approvisionnement des citoyens en eau potable, en renforçant la coordination avec les secteurs concernés pour leur entrée en service dans les délais impartis, en vue de pallier le problème de manque d'eau".

M. Merad a, par ailleurs, mis en avant "l'importance d'insuffler une dynamique aux infrastructures locales destinées aux jeunes et de lancer des initiatives visant à soutenir le sport de proximité dans les cités et les villages, tout en veillant à diversifier les disciplines selon les intérêts des jeunes", appelant à "accorder un intérêt particulier aux opérations de reboisement et d'embellissement, en optant pour des espèces végétales adaptées aux environnements locaux".