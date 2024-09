Algérie: Arkab et la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie examinent le renforcement de la coopération

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, samedi à Alger, une délégation parlementaire de la République de Slovénie conduite par la présidente de l'Assemblée nationale slovène, Urska Klakocar Zupancic, en visite officielle en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Slovénie en Algérie, du vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden et des cadres du ministère, les deux parties ont passé en revue les "excellentes" relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'Energie et des Mines ainsi que les perspectives de leur renforcement, précise la même source.

A cette occasion, M. Arkab et Mme Klakocar Zupancic ont mis en avant "la dynamique marquant la coopération entre les entreprises du secteur, à l'instar de celles établies entre le groupe Sonatrach et la société slovène (Geoplin) dans le domaine de la commercialisation du gaz naturel, notamment après la signature d'un accord, mai dernier, dans le cadre du contrat achat et vente du gaz naturel", ajoute le communiqué.

Dans ce sillage, les deux parties ont mis en exergue les opportunités de coopération, d'investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays dans le secteur énergétique, notamment dans le domaine des hydrocarbures et le renforcement des relations commerciales dans le domaine du gaz naturel.

Elles ont également évoqué d'autres aspects de coopération liés à l'échange d'expériences, à l'investissement et au partenariat dans le secteur des mines, notamment la recherche géologique, l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources minérales en Algérie, à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie qui prévoit plusieurs facilitations et avantages aux opérateurs étrangers.

Les deux parties ont, en outre, abordé "d'autres domaines de coopération, particulièrement le développement des énergies nouvelles et renouvelables à l'instar de l'hydrogène vert et le projet +SoutH2 Corridor+, le dessalement de l'eau de mer, le développement des réseaux électriques intelligents et la coopération en matière de développement des applications nucléaires dans le domaine médical".

S'exprimant à cette occasion, la responsable slovène s'est dite "satisfaite de la qualité des relations historiques privilégiées entre les deux pays, réitérant l'engagement de la partie slovène à renforcer les relations de coopération bilatérale et à les élargir à d'autres domaines d'intérêt commun tels que l'énergie et les mines", a ajouté la même source.