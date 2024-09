Algérie: Le ministre nigérien du Pétrole en visite de travail au pays pour renforcer les relations de coopération

Alger — Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, entame, samedi, une visite de travail en Algérie, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, notamment les hydrocarbures, a annoncé le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué.

Cette visite, lors de laquelle M. Oumarou sera à la tête d'une importante délégation composée de responsables et de cadres du Premier ministère, du secteur nigérien des hydrocarbures et de la société nigérienne du pétrole, participe de "la volonté mutuelle d'ouvrir de nouvelles perspectives au développement des relations entre les deux pays", a précisé le communiqué.

Ces relations "connaissent un développement constant et notable, grâce aux visites échangées par les hauts responsables des deux pays, en vue de mettre en oeuvre les programmes de coopération en place et de finaliser les projets de développement conjoints, notamment le projet de recherche et d'exploration de Sonatrach et le projet de gazoduc transsaharien (TSGP)", a ajouté la même source.

Cette visite fait suite à celle effectuée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en République du Niger les 6 et 7 août 2024.

Le programme de la visite du ministre nigérien du Pétrole en Algérie prévoit "plusieurs rencontres, notamment avec le ministre de l'Energie et des Mines et des responsables, ainsi que la visite de certaines installations énergétiques et d'instituts de formation du secteur, afin d'explorer les moyens de diversifier et d'étendre la coopération entre les deux pays à d'autres domaines comme le raffinage et la pétrochimie, et de bénéficier de l'expertise algérienne dans ces domaines".