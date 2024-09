Ile Maurice: Week-end mouvementé pour le gouvernement...

Plusieurs fonctions étaient à l'agenda hier samedi 28 septembre. À commencer par la présence du Premier ministre à une remise de certificats et de cartes d'enregistrement aux pêcheurs à Côte-d'Or dans la matinée. Pour l'occasion, plusieurs élus du gouvernement avaient fait le déplacement et dans son discours, Pravind Jugnauth n'a pas manqué de souligner le courage, l'effort et les sacrifices des pêcheurs.

Avant de critiquer l'ancien régime en comparant le montant de la bad weather allowance de 2005 à 2014 à celui de 2014 à ce jour, sous son règne. Il a aussi fait référence, à un moment donné, à Roche-Noires en parlant de Navin Ramgoolam, qui aimait pêcher «lasirenn».

Le PM a aussi annoncé que désormais les détenteurs d'une carte de pêcheur ou de banian bénéficieront de duty free pour l'achat d'un 4x4. Les pêcheurs obtiendront aussi Rs 50 000 pour l'acquisition d'un moteur hors-bord, Rs 3 500 pour des équipements tels que des hameçons et à ceux qui font lapes kazie, Rs 7 500 pour acheter des équipements permettant de fabriquer leurs casiers. Pravind Jugnauth a aussi parlé du retirement scheme pour les pêcheurs qui fêteront leurs 65 ans et ceux qui ne peuvent plus exercer pour raisons médicales.

Presqu'en simultané, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, participait aux cotés de Kavy Ramano et Tania Diolle à l'inauguration d'un new cardiac out-patient department à l'hôpital Victoria, à Candos. Une rénovation complète de ce département réalisé, a-t-il précisé par le groupe SICOM.

Interrogé par des journalistes sur une potentielle grève de la faim d'habitants de Mahebourg, qui dénoncent l'état de leur hôpital, le ministre a indiqué que des soins plus poussés sont offerts à celui de Rose-Belle, qui se trouve à 10 minutes de l'hôpital de Mahébourg, en ajoutant : «Lagrev lafin ou pou manz plis ou pou debalans ou lasante ou mem.» Par ailleurs, le Deputy Prime minister Steven Obeegadoo était présent à deux fonctions : la première, l'inauguration de maisons NSLD à Pointe-aux-Piments ; et l'autre dans la soirée à l'hôtel RIU, dans le Sud.

Ce matin, Pravind Jugnauth est attendu au SVICC dans le cadre de la journée internationale des personnes années. De nouvelles annonces pour nos aînés à prévoir ? Atann nou gete...