Ile Maurice: Un skipper arrêté en route pour la clinique Wellkin

Six semaines après la saisie de 200 kg de cannabis d'une valeur estimée à Rs 300 millions en haute mer, le 12 août, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a arrêté un cinquième suspect. Jootun Mooroogen, un skipper de Cap-Malheureux, a été interpellé vendredi, alors qu'il se rendait à la clinique Wellkin pour des soins. Son arrestation a été facilitée grâce à des informations concordantes reçues par l'ADSU, qui l'avait placé sous surveillance depuis le 24 septembre.

Les limiers avaient alerté toutes les unités de police pour l'interpeller dès qu'il serait aperçu. Bien qu'appréhendé, Mooroogen n'a pas comparu devant la Bail and Remand Court en raison de son admission à l'hôpital. Cela a conduit à des spéculations sur son état de santé et sur la possibilité d'une collaboration avec les autorités. L'ADSU considère en effet cette arrestation comme un atout majeur dans son enquête. Selon les premiers éléments, Mooroogen pourrait détenir des informations clés sur le trafic entre Maurice et La Réunion, notamment les noms des personnes impliquées et les méthodes utilisées pour acheminer la drogue.

Les enquêteurs, impatients de l'interroger dès qu'il sera en mesure d'être entendu, cherchent à établir des liens entre Mooroogen et les autres suspects arrêtés dans cette affaire, y compris Vashisht Ramsurrun, le mécanicien qui aurait été présent lors de l'incident où le bateau transportant la drogue a été brûlé pour éviter d'être intercepté par la police et la Mauritius Revenue Authority. Les questions cruciales que les enquêteurs prévoient de poser incluent l'identité de celui qui lui a donné l'ordre de prendre le bateau et des détails sur le sixième suspect qui se trouvait à bord.

L'importance de son arrestation réside également dans le fait que les enquêteurs veulent comprendre comment l'acheminement du cannabis a été organisé et coordonnée et savoir qui a négocié avec les fournisseurs à l'île soeur et quel port a été utilisé pour récupérer les 19 sacs interceptés. Ce trafic, d'une ampleur considérable, a attiré l'attention des médias et du public, soulignant les défis auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre le narcotrafic. La Customs Antinarcotics Section, en collaboration avec la Crime Intelligence Unit dirigée par l'ASP Mooniaruth, a réussi à mettre un terme à cette opération, mais l'enquête reste ouverte et nécessite des éclaircissements supplémentaires.

Les enquêteurs espèrent que les réponses de Mooroogen fourniront un nouvel éclairage sur les rouages de ce réseau criminel. Cependant, si le suspect choisit de garder le silence, cela pourrait compliquer les efforts des autorités pour démanteler l'ensemble de l'organisation. La situation reste donc à suivre de près, alors que les forces de l'ordre poursuivent leur lutte contre le trafic de drogue dans la région. Pour toute information supplémentaire, les autorités invitent les citoyens à se manifester et à signaler toute activité suspecte.