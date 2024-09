Ile Maurice: Navin Ramgoolam propose une deuxième pension aux veuves et aux personnes en situation de handicap à 60 ans

L'Alliance du Changement - regroupant le PTr, le MMM, les ND et désormais ReA - était en conférence de presse hier, samedi 28 septembre. Le thème principal abordé tournait autour de nos aînés, avec la Journée internationale des personnes âgées qui sera célébrée le 1eᣴ octobre. Navin Ramgoolam a aussi mis l'accent sur quatre propositions qui seront incorporées dans le programme de l'alliance.

La première proposition consiste à accorder une deuxième pension aux veuves et aux personnes en situation de handicap, une fois qu'elles auront atteint leurs 60 ans. Ainsi, ces personnes pourront bénéficier des deux pensions en simultané. La deuxième concerne la pension de vieillesse. «Le MSM a dit qu'il donnerait Rs 1 000 additionnelles à partir de janvier 2025, nous demandons que cela s'applique tout de suite, avec effet rétroactif à compter de juillet 2024. » La troisième demande l'abolition des taxes sur la pension de vieillesse et, enfin, que les 5 % d'augmentation accordée aux fonctionnaires en attendant le PRB soient également appliqués aux fonctionnaires retraités avec effet immédiat.

Concernant le réajustement salarial, Navin Ramgoolam a dénoncé l'amateurisme et l'incompétence du gouvernement. Selon lui, la menace du ministère du Travail, qui fait pression sur les employeurs sous peine d'amende, est en substance illégale et irrespectueuse. Le leader des Rouges estime qu'il faut éviter toute confrontation et, au contraire, trouver une solution qui convienne à tous. Il est aussi revenu sur un récent rapport du commissaire électoral qui doit être envoyé à l'instance de tutelle pour une décision finale, et il demande que ce rapport soit rendu public. Navin Ramgoolam plaide toujours pour le same-day counting et la garantie qu'aucune boîte ne sera déplacée des centres de vote pour éviter toute maldonne.

En ce qui concerne l'accord avec ReA, Navin Ramgoolam a fait part d'une réunion entre les Rouges, les Mauves et ND lundi, suivie d'une autre avec ReA mardi. Il soutient qu'ils sont déjà tous « tombés d'accord sur le texte qui sera signé » par les quatre partis. Interrogé par les journalistes sur le sort de Kugan Parapen dans l'alliance, Navin Ramgoolam a répondu par un «nou gete» tandis que Paul Bérenger a indiqué qu'il prenait cette proposition « très au sérieux ».

De son côté, Richard Duval est revenu sur l'incident survenu mardi à Résidence Malherbes entre lui-même, Ajay Guness, Michael Sik Yuen et des agents de Steven Obeegadoo lors d'une manifestation pacifique qu'ils tenaient pour dire non au « deal piti-mama ». Les choses ont dégénéré, dit-il, alors que leurs pancartes ont été arrachées « sous les yeux des forces de l'ordre ». D'ajouter qu'on peut être adversaire, mais qu'il ne doit pas y avoir de violence ni d'attaques personnelles les uns contre les autres. Après les incidents de mardi, Richard Duval a expliqué qu'Ajay Guness a déposé une plainte à la police et qu'ils attendent désormais d'être appelés pour donner leur version. Ils suivront de près l'enquête de la police.

Paul Bérenger a lui aussi dénoncé l'amateurisme du gouvernement concernant tout le litige autour du réajustement salarial et demande que la loi soit présentée au Parlement. Lors de la séance des questions réponses, il n'a pas manqué de faire allusion au retour de Sooroojdev Phokeer sur la scène politique : «Fode MSM dan beze mem pou apel Phokeer o sekour !»