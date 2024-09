Ile Maurice: «Shoot & Smash with Legends» saison 2 - All Stars Legends vs All Stars Mauritius

Ludovic Giuly et ses amis sont de retour ! Après le succès de l'événement «Shoot & Smash with Legends» qui s'est tenu en mars dernier, l'épisode 2 est prévu pour le mois de novembre avec trois événements associant le football et le padel à l'initiative de Prodalex Ltd et RM Club Mauritius, qui s'associent autour de ce projet unique à Maurice. Qui permettra la présence en exclusivité chez nous d'anciens pros du ballon rond et de joueurs de padel mondialement connus.

Match with legends

Evénement unique à Maurice ! Rendez-vous le samedi 16 novembre au Côte-d'Or National Sports Complex, pour un match vraiment pas comme les autres : un concept permettant d'associer sport et divertissement avec, notamment, la présence de trois artistes locaux qui vont chausser les crampons : The Prophecy, Bigg Frankii et Warren Permal. L'équipe All Star Mauritius sera composée de Colin Bell, Tony François, Nicholas Doro, Francis Rasolofonirina, Henri Spéville, Andy Sophie, Patrick Aimée, Kévin Perticots, le trio d'artistes mauriciens en question et d'autres joueurs.

L'équipe All Star legends a fière allure. Les deux participants à la première édition, Ludovic Giuly (Monaco, Barcelone PSG, Lyon...) et Florent Sinama-Pongolle (Liverpool) viennent avec une équipe renforcée ! Christian Karembeu (Real Madrid, Nantes, Sampdoria de Gênes), le Réunionnais Guillaume Hoarau (PSG), Louis Saha (Manchester Utd, Fulham) et Benoît Cheyrou (Marseille). Ils seront épaulés par Robin Haziza (joueur de padel et journaliste sportif) et Smail Bouabdellah (journaliste sportif). D'autres surprises sont attendues...

Qui remportera ce choc insolite regroupant 30 personnalités de France et de Maurice ? Les billets sont déjà en vente sur le réseau Otayo. Si vous êtes amateur de football, de sport et d'événement, il faudra donc réserver votre soirée du samedi 16 novembre...

Smash with legends

Le padel c'est le sport qui monte à Maurice et dans le monde. Les terrains de padel poussent comme des champignons chez nous aussi et l'événement autour de cette discipline sera organisé le dimanche 17 novembre au RM Club de Grand-Baie pour les grandes finales de padel où vous pourrez voir deux joueurs professionnels en action. À savoir Robin Haziza, 7 fois champion de France et 120e mondial WP en plus d'être le capitaine de l'équipe de France féminine de padel, et Man Vives, 5e meilleur joueur français et 147e joueur mondial. Ils seront également aidés d'anciens joueurs de football pour faire vibrer les amateurs de padel.

Dîner Gala de Charité

Troisième événement, et pas des moindres : un dîner Gala de Charité, organisé à l'hôtel The Westin Turtle Bay le jeudi 14 novembre, afin de récolter des fonds pour la Fondation Terre de Paix et venir en aide aux enfants mauriciens. Une vente aux enchères comprendra des maillots de joueurs de renommée portés et dédicacés, des raquettes de padel et autres produits sportifs rares dédicacés.