Soudan: Aggar examine la performance de l'exécutif et la préparation pour le certificat soudanais

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de souveraineté -CTS , le commandant Malik Agar s'est informé de la performance du pouvoir exécutif au cours de la dernière étape et des caractéristiques générales des futurs plans et programmes du gouvernement, en particulier la préparation à la gestion et à la mise en oeuvre des examens du Certificat Soudanais qui devrait avoir lieu durant cette année.

Au cours de sa réunion dimanche dans son bureau à Port-Soudan avec le Ministre des Affaires du Cabinet et Premier Ministre adjoint, M. Osman Hussein, S.E. a souligné la nécessité d'efforts concertés entre les agences exécutives, de sécurité et de régulation afin de surmonter tous les obstacles. et les défis liés à l'administration des examens du certificat soudanais.

Il a également discuté la performance du Conseil et de l'avancement des travaux dans les secteurs techniques et spécialisés, ainsi que des défis auxquels le Conseil est confronté pour remplir son rôle de fourniture de services dans tous les ministères au cours de la période à venir.

La réunion a abordé l'importance d'activer le travail et de revitaliser les performances et les tâches qui renforcent le processus de stabilité et de développement du pays.