Algérie: 'L'art pour la paix', une initiative du CAERT pour promouvoir la culture de la paix

Alger — Le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) a organisé, samedi, au niveau de son siège à Alger, un événement placé sous le signe :"L'art pour la paix" visant à promouvoir la culture de la paix face à l'extrémisme, à la division et au terrorisme.

Organisé à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le terrorisme, célébrée le 28 septembre chaque année, cet événement a pour objectif de se servir de l'art afin de renforcer la paix, la tolérance et la lutte contre le terrorisme, selon les organisateurs.

Il s'inscrit également dans le cadre des activités de la "Journée internationale de la paix", adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981, (21 septembre de chaque année), placée cette année sous le thème "Promouvoir la culture de la paix".

Dans son allocution d'ouverture, le Directeur par intérim du CAERT, M. Idriss Mounir Lallali a souligné que cet événement "revêt une importance majeure et constitue une occasion pour nous tous de réfléchir à la valeur de la paix pour l'humanité, et de réaffirmer notre engagement à faire face aux forces de destruction menaçant notre sécurité collective et nos valeurs humaines".

Après avoir évoqué les répercussions du terrorisme, "dont les lourds dégâts humains et matériels", M. Lallali a soutenu que "l'insécurité, les conflits et les guerres ne peuvent nous ravir du développement socio-économique et de la transformation auxquels aspire notre continent".

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que le choix par le CAERT de ce thème se justifiait par "notre conviction quant à la force de l'art en tant qu'outil de résistance contre l'extrémisme, la division et le terrorisme", mettant en avant "la capacité de l'art de transcender les frontières pour présenter une langue universelle à même d'exprimer l'aspiration commune à un monde pacifique".

Le programme de cet évènement, auquel ont participé des représentants de nombre de ministères, des membres du corps diplomatique agréé en Algérie et des artistes, a vu l'organisation d'expositions artistiques de plats traditionnels reflétant la richesse culturelle du continent.