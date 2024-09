Congo-Kinshasa: Des forces politiques et sociales notent la dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire

Des forces politiques et sociales ont noté, vendredi 27 septembre, la dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Elles fait part de ce constat, lors de leur rencontre tenue au siège du parti politique Piste pour l'émergence, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa.

Ces acteurs politiques et de la société civile ont également exprimé leur regret à propos la montée vertigineuse de l'insécurité dans l'Est du pays et dans les grands centres urbains, en proie au phénomène kuluna. (Délinquant)

Ils projettent d'entamer dans les prochains jours, une tournée pour expliquer la situation du pays auprès des missions diplomatiques accréditées en RDC.

Ces personnalités politiques et sociales accusent en outre le pouvoir en place de se livrer en toute impunité, aux arrestations et détentions arbitraires, aux violences sexuelles et sexistes dans les lieux de détention, bafouant les principes démocratiques.

Elle se réjouissent d'avoir organisé avec succès, le sit-in devant le Palais de justice, dans la commune de la Gombe pour faire entendre leurs voix et réclamer la libération des prisonniers d'opinion comme Seth Kikuni, Mike Mukebayi, Jean-Marc Kabund et autres.

Pour ces acteurs, cette manifestation constitue la preuve de leur ferme condamnation de la violation de la Constitution et des lois de la République, des droits fondamentaux et des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme par le pouvoir en place.