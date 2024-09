Algérie: Echecs (tournoi international) - L'athlète Bensidi Abelmalek de l'OMSE Bologhine sacré vainqueur

Oran — L'échéphile Bensidi Abdelmalek du club de l'OMSE Bologhine d'Alger a remporté la 3ème édition du tournoi international des échecs jeu classique, clôturé samedi soir à la salle omnisports de l'école régionale des sports à sidi bel Abbes, après trois jours de compétition.

Bensidi Abdelmalek a terminé premier au classement avec 8 points, devant Ghlib Boutouchent du club Himaya d'Oran avec 7 points et Chenafi Abderrezak de l'OM Biskra avec 6,5 points.

Ce tournoi international, disputé selon le système suisse en neuf rondes à la cadence de 40 minutes, plus 30 secondes par coup joué, a été jugé d'un niveau technique très élevé par le directeur de la compétition, l'arbitre international Oukid Amine Fayçal.

Cette manifestation sportive, organisée par l'Association sportive "Ajyal" de Sidi Bel Abbes des échecs, en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs, l'Office local de Tourisme et la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sidi Bel Abbes, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, a regroupé 110 échéphiles dames et messieurs, dont cinq joueurs étrangers représentant la Palestine, la Jordanie, le Tchad et le Togo.

Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées et des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, en présence des membres de la Fédération algérienne des échecs et de représentants de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sidi Bel Abbes.