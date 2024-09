Algérie: Intensifier les efforts pour concrétiser la stratégie nationale d'autosuffisance en produits agricoles

Constantine — Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Hamid Bensaâd, a mis l'accent dimanche à Constantine sur la nécessité d'intensifier les efforts pour concrétiser la stratégie nationale visant à atteindre l'objectif de l'autosuffisance en produits agricoles.

Dans son allocution d'ouverture de la 5ème édition du séminaire national de développement de la filière des céréales organisé pendant deux jours à l'université "frères Mentouri" (Constantine 1), le même responsable a souligné que la mise en place d'une stratégie nationale à court terme pour entamer la concrétisation de l'autosuffisance en certains produits agricoles et des objectifs tracés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune permettra "d'élargir les surfaces irriguées à plus d'un million hectares et de parvenir à l'autosuffisance en blé dur en 2025 et en maïs et orge en 2026 ".

La conjugaison des efforts se fait par l'introduction des technologies modernes et l'association des experts, des professionnels et de l'université en tant qu'incubatrice de projets innovants en agriculture, a-t-il ajouté, relevant que la concrétisation de la sécurité alimentaire est un des fondements de la souveraineté nationale et constitue un objectif stratégique pour le secteur agricole à travers l'augmentation de la production et de la productivité de toutes les filières agricoles pour répondre aux besoins alimentaires croissants des citoyens et apporter une valeur ajoutée pour l'économie nationale.

"A partir de la saison agricole 2024-2025, les surfaces dédiées à la culture du maïs, du tournesol et des légumes secs seront augmentées", a-t-il ajouté, affirmant qu'une superficie de 3,069 millions hectares a été réservée aux céréales dont 1,043 millions hectares pour le blé dur et 1,031 hectares pour l'orge avec la mobilisation pour cela quelque 4,2 millions quintaux de semences et 3,5 millions quintaux de fertilisants en vue de permettre aux agriculteurs d'entamer les labours semailles en toute aisance.

Le même responsable a mis en exergue le soutien accordé par l'Etat aux agriculteurs par la fourniture de fertilisants, du matériel agricole et des variétés de semences adaptées pour chaque région.

La première journée de cette rencontre, initiée par la Chambre nationale de l'agriculture (CNA) en coordination avec la Chambre de l'agriculture et la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Constantine, a été marquée par la présentation de plusieurs communications sur nombre de thèmes dont ceux de "repenser les cultures céréalières pour les développer" et "l'impact des changements climatiques sur la céréaliculture en Algérie".

Un salon dédié aux céréales regroupant 30 exposants organisé à cette occasion a été également ouvert par le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Hamid Bensaâd, le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, le président de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, un représentant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), des responsables locaux et des représentants de plusieurs entreprises du secteur.