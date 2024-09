Algérie: Habitat - M. Belaribi préside une réunion d'évaluation des réalisations du secteur

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi a présidé, dimanche à Alger, une réunion d'évaluation des réalisations du secteur, notamment l'opération de distribution des logements, toutes formules confondues, ainsi que les défis futurs à relever par le secteur, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

Cette réunion s'est tenue au siège de la Banque nationale de l'Habitat (BNH), en présence du secrétaire général du ministère, de l'inspecteur général du même ministère, du directeur général du logement, du directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et de développement du logement (AADL), et des directeurs du logement et de l'urbanisme, ainsi que les directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de 12 wilayas (Annaba, Constantine, Mila, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Biskra, Khenchela, Ouled Djellal, Skikda, et Tebessa), en plus des directeurs régionaux de l'AADL des wilayas de Constantine et Annaba, a précisé le communiqué.

A cette occasion, le directeur général du logement a présenté le bilan de l'opération de distribution des logements du 5 juillet dernier, a ajouté la même source, faisant état de la distribution de 251.890 unités (94.305 logements ruraux, 67.370 logements de la formule location-vente, 46.308 logements publics locatifs, 27.185 lotissements sociaux, 14.146 logements promotionnels aidés et 2.576 logements promotionnels libres).

Commentant la présentation, M. Belaribi a salué les efforts consentis par les cadres du secteur, estimant que "le logement rural revêt une importance cruciale dans l'équation de l'accès au logement".

Lors de cette réunion, il a été également question du programme en cours de préparation en vue du lancement d'une nouvelle opération de distribution de logements le 1e novembre prochain.

Dans ce cadre, le ministre a souligné "la symbolique de cette date marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution", rappelant "l'importance sociale de ce secteur".

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune veille à la préservation, à la bonne gestion et répartition de ces acquis sociaux conformément aux principes novembristes", a affirmé M. Belaribi, faisant savoir qu'"un quota considérable de logements, toutes formules confondues, sera distribué le 1e novembre prochain à travers toutes les régions du pays".

L'opération sera marquée par la distribution d'importants quotas de logements publics locatifs dans plusieurs wilayas, à l'instar de Khenchela (1778 unités), Skikda (1201) et Annaba (1002).

Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur la nécessité d'entamer "de manière anticipée" l'élaboration des actes de propriété de ces assiettes, notamment celles des programmes de logement devant être inscrits au titre de la loi de finances 2025, à condition que cette opération se déroule périodiquement pour accompagner les projets inscrits au titre de chaque exercice.

A cette occasion, le ministre a remercié l'ensemble des cadres de son secteur pour "leurs efforts soutenus" ayant permis la distribution de 1,7 million d'unités de logement à fin 2024 au titre du précédent quinquennat, rappelant "le défi que le président de la République s'est engagé à relever, celui de la réalisation de 2 millions d'unités de logement", ajoute la même source.