Algérie: Goudjil reçoit la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu, dimanche à Alger, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urska Klakocar Zupancic, indique un communiqué du Conseil.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé "l'état des relations interparlementaires et la volonté des deux parties de les développer", mettant l'accent sur l'"importance de la coordination et de la concertation dans le cadre des groupes d'amitié parlementaires, ainsi que des échanges de délégations entre les deux pays".

Ils se sont également félicités "du niveau de croissance de ces relations, grâce à la volonté commune des deux parties d'élargir les horizons et de diversifier les domaines de coopération".

A cet égard, la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a exprimé la satisfaction de son pays quant à "la qualité des relations de coopération qu'il entretient avec l'Algérie", appelant à "mettre à contribution cette dynamique pour renforcer les relations bilatérales et intensifier les liens de croissance mutuelle au bénéfice des deux parties".

Elle a ajouté que "les capacités d'élargir la coopération bilatérale restent disponibles, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'intelligence artificielle, du tourisme, ainsi que de l'éducation et de l'enseignement".

Les deux parties ont également abordé "les développements régionaux et internationaux, source de préoccupation à plusieurs égards".

Il a souligné, à cet égard, que l'Algérie "a toujours opté pour des solutions politiques et diplomatiques pour résoudre les conflits", réaffirmant "le soutien officiel et populaire de l'Etat algérien à la Palestine sœur et sa position en faveur d'une solution juste et globale à la question palestinienne".

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a réaffirmé la "position claire" de son pays sur la situation dans les territoires palestiniens, appelant à "un cessez-le-feu immédiat" et affirmant que la Slovénie "soutient la solution des deux Etats pour instaurer la paix et la concorde dans la région".

La présidente de l'Assemblée nationale slovène a souligné, de son côté, que son pays "soutient le processus onusien et encourage le respect de la légalité internationale", estimant que la résolution de cette question "doit se faire dans un cadre pacifique et en aboutissant à une solution juste et durable".