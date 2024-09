Maroc: 'HPS Innovation Weekend' - L'innovation et la compétition au coeur de la deuxième journée à l'AUI

Ifrane — La deuxième journée du "HPS Innovation Weekend", organisé à l'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), a été rythmée par une intense compétition entre les équipes d'étudiants. La qualité des projets développés, axés sur l'Intelligence Artificielle (IA) et le secteur des paiements, a démontré le haut niveau de compétence et d'innovation des participants.

Les étudiants, répartis en groupes, ont travaillé sans relâche pour peaufiner leurs prototypes et proposer des solutions concrètes et originales aux défis lancés par HPS. L'atmosphère était à la fois studieuse et stimulante, reflétant l'enthousiasme et la détermination des futurs talents du secteur technologique marocain.

Dans une déclaration à la MAP, Oumaima Hourrane, professeure en IA à AUI, a souligné que cette deuxième journée a permis aux étudiants de concrétiser leurs idées initiales en développant des applications liées à l'intelligence artificielle dans le domaine des paiements.

"L'atmosphère est empreinte d'une saine compétition. Les étudiants, répartis en groupes, s'affairent à la construction de prototypes basés sur l'intelligence artificielle. On observe un réel enthousiasme parmi les participants, qui proposent des projets innovants et explorent des techniques d'IA originales", a-t-elle observé. Elle a également mis en avant les sessions de coaching et d'accompagnement mises en place pour soutenir les candidats dans le développement de leurs projets.

"Nous avons programmé des sessions de coaching et d'accompagnement pour les candidats en essayant de leur apporter de l'appui et les explications nécessaires en matière de Business Model, des outils d'intelligence artificielle qui peuvent être exploités dans chaque projet ainsi que leur mise en application.", a-t-elle ajouté.

Parmi les projets en lice, celui de Meryem Aamimar, étudiante à l'AUI, se distingue par sa pertinence pour le secteur des transports. Son projet, baptisé "Card-Ty", vise à faciliter l'utilisation des cartes de paiement dans les transports publics. "La compétition HPS est une opportunité pour les étudiants de relever des défis technologiques et de management. J'ai choisi de participer pour développer mes compétences et collaborer avec des esprits créatifs" a-t-elle souligné.

"Mon projet, Card-Ty, s'adresse au secteur du transport et vise à faciliter l'utilisation des cartes de paiement dans les transports publics. Cette participation me permettra de renforcer mes compétences en gestion de projet, en innovation et d'élargir mon réseau professionnel", a-t-elle expliqué.

Amine Anagaa, étudiant en 4ᵉ année de gestion des entreprises à l'AUI, a présenté un projet novateur axé sur l'amélioration des relations entre les clients et les agences immobilières numériques. Il a affirmé que le "HPS Innovation Weekend" représente une opportunité unique née d'un partenariat fructueux entre l'Université Al Akhawayn et HPS.

Selon lui, l'objectif principal de cet événement est d'accélérer la transformation digitale du secteur bancaire. Pour Amine, la compétition représente une occasion exceptionnelle d'appliquer les connaissances acquises durant son cursus universitaire, notamment en statistique, en finance et dans d'autres domaines. Il voit également en cette expérience une chance de tisser des liens avec l'une des entreprises leaders du marché marocain et de proposer des solutions innovantes et pérennes.

"Mon projet vise à faciliter les transactions immobilières en améliorant l'interaction entre les clients et les agences immobilières numériques, un secteur en plein essor. L'objectif est de simplifier l'accès au financement pour les clients bancaires souhaitant acquérir un bien immobilier au Maroc, en proposant des facilités financières et logistiques", a-t-il expliqué.

Au-delà de la compétition et des enjeux technologiques, les organisateurs estiment que cet hackathon offre aux participants une expérience enrichissante sur le plan personnel et professionnel. Les étudiants ont l'occasion de développer des compétences clés en gestion de projet, en travail d'équipe et en communication, tout en découvrant les réalités du monde professionnel.

Ils bénéficient également d'un accompagnement personnalisé de la part de mentors expérimentés issus du secteur des paiements et de l'intelligence artificielle. L'événement souligne ainsi l'importance de la collaboration entre le monde universitaire et le secteur privé pour favoriser l'innovation et le développement de talents dans un secteur en pleine mutation.