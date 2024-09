Congo-Kinshasa: A New York, la société PHC plébiscitée modèle de l'autonomisation des femmes en Afrique subsaharienne

La société Plantations et Huileries du Congo (PHC) a été citée, vendredi 27 septembre, comme un modèle de l'autonomisation des femmes et de l'investissement social en Afrique subsaharienne.

Basée en RDC, elle a été ainsi plébiscitée lors de la table ronde sur l'éducation et la croissance en Afrique subsaharienne, organisée par la Nigeria Higher Education Foundation (NHEF), en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Monique Gieskes, Directeur général de la société PHC a souligné que la représentation féminine au sein de son entreprise a triplé, passant de 4,5 % à 14,1 % entre 2021 et 2023.

Selon elle, ce progrès spectaculaire reflète une volonté active de l'entreprise de promouvoir l'égalité des genres et d'intégrer davantage de femmes au sein de son personnel, en particulier dans des secteurs historiquement dominés par les hommes comme l'agriculture.

Pour Monique Gieskes, la société PHC s'est engagée dans des initiatives visant à renforcer les capacités des femmes et à améliorer leur accès à des postes à responsabilité.

Elle a également précisé que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un plan stratégique global, qui vise à non seulement assurer la croissance économique de l'entreprise, mais aussi à soutenir le développement professionnel de ses employés à long terme via des programmes internes, comme la PHC Academy.

%

Outre cet engagement en faveur de l'égalité des genres, cette entreprise a initié plusieurs projets sociaux dans les provinces où elle opère, principalement dans la Mongala, la Tshopo et l'Équateur.

Ces actions concernent des domaines cruciaux tels que : l'éducation, la santé, ainsi que des initiatives pour soutenir les producteurs locaux.

PHC dispose d'un vaste réseau de 4 hôpitaux modernes, dotés d'une capacité d'accueil de 460 patients, ainsi que de 3 centres de santé et de 18 dispensaires équipés pour les premiers soins.

La société PHC a en outre construit et équipé 25 écoles primaires qui accueillent plus de 7 000 enfants dans les provinces de la MOngala, Tshopo et de l'Equateur.

« L'engagement de PHC envers la durabilité, l'autonomisation des femmes et l'investissement dans les projets sociaux a permis à l'entreprise de se positionner comme un modèle de transformation dans le secteur agricole en Afrique. Grâce à cette transformation, PHC prouve que développement économique et progrès social peuvent aller de pair, et cette réussite est désormais reconnue sur la scène internationale », a fait savoir Monique Gieskes.

Elle a ajouté que le succès de son entreprise repose également sur plusieurs piliers stratégiques, dont l'arrivée de Kuramo Capital Management en tant qu'actionnaire majoritaire qui a insufflé une nouvelle vision axée sur la prospérité partagée grâce l'agri-business durable.

La matérialisation de cette vision a été rendue possible grâce à une équipe dirigeante congolaise efficace et expérimentée.