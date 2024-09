Angola: Des catholiques regrettent la mort du cardinal Alexandre do Nascimento

Luanda — Le chanoine Apolónio Graciano a déclaré que les catholiques sont attristés, affectés et blessés par le décès de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, survenu samedi à 16 heures, à Luanda, victime de maladie, à l'âge de 99 ans.

"Nous sommes chrétiens, oui, hommes d'espérance, hommes de foi, mais nous savons combien ce moment, cette heure est difficile", a-t-il souligné.

Selon le chanoine Apolónio Graciano, le cardinal est resté quelques jours dans l'unité de soins intensifs de la Clinique Girassol, où il est finalement décédé.

"Eh bien, en ce moment, nous avons pratiquement perdu les mots, nous n'avons pas de mots appropriés pour décrire en fait la dimension de l'homme humain, la dimension de l'homme chrétien, la dimension de l'homme qui a vraiment su marquer la vie de l'Église et aussi de son pays », a-t-il indiqué.

Il a ajouté qu'Alexandre do Nascimento aimait l'Angola et l'Eglise, citant comme exemple les témoignages de nombreuses personnes défavorisées qui le considéraient comme un père.

Le père des pauvres est parti, l'homme qui savait pardonner, aimer son prochain, qui avait ses propres mots pour les moments les plus difficiles de son peuple, les moments les plus délicats de l'Église elle-même, a-t-il souligné.

Alexandre do Nascimento est né dans la province de Malanje, le 1er mars 1925, et a étudié aux séminaires de Bângalas, de Malanje et de Luanda.

En 1948, il a été envoyé à l'Université pontificale grégorienne de Rome, où il a obtenu une licence en philosophie et une licence en théologie, ayant été ordonné prêtre le 20 décembre 1952.

En tant que prêtre, il devint professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire Archidiocésain du Sacré-Coeur de Jésus, à Luanda, et rédacteur en chef du journal catholique « O Apostolado », entre 1953 et 1956, et a été prédicateur de la Sainte Cathédrale, de 1956 à 1961.

Le 10 août 1975, il a été nommé évêque de Malanje, ayant été ordonné le 31 août 1975 en la Sainte Cathédrale de Luanda.

Le 3 février 1977, il est promu archevêque métropolitain de Lubango et administrateur apostolique ad nutum SanctaE Sedis du diocèse d'Ondjiva.

Le 5 janvier 1983, sa création comme cardinal est annoncée par le pape Jean-Paul II, lors du consistoire du 2 février, au cours duquel il reçoit le chapeau rouge et le titre de cardinal-presbytre de Saint-Marc à Agro Laurentino.

Par la suite, Alexandre do Nascimento a été transféré à l'archidiocèse de Luanda le 16 février 1986, ayant dirigé cette région jusqu'au 23 janvier 2001.

Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé, entre 1990 et 1997, et le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Prêcheurs.

Tout au long de sa carrière, il a été décoré de la Grand-croix de l'Ordre du Christ, décernée à l'ambassade du Portugal à Luanda, le 19 juillet 2010, et il est titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université catholique d'Angola (2019).

En termes d'œuvres, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento a « Après 15 ans, une véritable heure eucharistique dans les rues de Luanda : discours prononcé à la fin de la procession du corps de Dieu », « Chemins d'espérance », « Comment j'ai lu le Livre de Ruth », « Journal intime et autres écrits de piété », « Sur le concept de civilisation et ses incidences », « De l'homme sans foi - ses possibilités et ses limites - selon Francisco Suarez ».

En ce qui concerne les écrits pastoraux, on citera notamment « L'expérience constitutionnelle angolaise et la justification des droits fondamentaux », « Le Livre des rythmes », « Méditations pour l'Année Sainte », « Petit livre de Notre-Dame » et « Sur la beauté et la morale ».