Ile Maurice: Le consultant Jangi fait-il de l'ombre au CP Dip ?

Il ne chôme pas. Depuis que l'ex-deputy commissioner of police (DCP) Heman Jangi a été nommé consultant auprès de la police le mercredi 25 septembre, il ne fait pas les choses à moitié non plus. Une série de transferts a été effectuée au niveau du Central Crime Investigation Department (CCID) le vendredi 28 septembre, avec 14 officiers désignés pour apporter leur expertise à cette équipe, mais aussi pour renforcer celle déjà en place.

D'aucuns affirment d'ailleurs qu'Heman Jangi, est «l'homme de la situation», celui dont la Mauritius Police Force avait besoin en vue des élections de 2024, qui approchent à grands pas. Il est là pour coordonner les activités et veiller à maintenir l'ordre public pendant la campagne. Dans ses bagages, l'expérience des précédentes élections, ayant géré les deux dernières «de main de maître».

À tel point qu'aux Casernes centrales, les langues se délient et certains officiers de police se demandent même s'il ne fait pas de l'ombre au commissaire de police, Anil Kumar Dip et à l'assistant commissaire Rajaram, chef du CCID. Il leur aurait ainsi volé la vedette en mettant en place une stratégie pour coordonner les opérations à travers pays et pour parer à tout débordement.

On apprend que les officiers choisis pour cette mission sont issus de chaque division et connaissent la leur mieux que quiconque. Parmi, le surintendant S.K. Beeharry, l'assistant surintendant. Djapermal et le chef inspecteur V. Nundoo, tous de la Western Division ; l'ASP N. Aliar de la Police Training School ; le chef inspecteur K. Goolab de la Central Division ; l'inspecteur N. Ramburrun et le sous-inspecteur H. Juggoo de la Northern Division ; l'inspecteur A. Ramkelawon, l'inspecteur S. Sauntoo, l'inspectrice K.Y. Poorunsingh et le sergent Kissoon de l'Eastern Division ; ainsi que les sergents Goodur et Kumar de la Southern Division et le sergent Narain de la Special Mobile Force.

Il faut noter qu'Heman Jangi a officiellement pris ses fonctions mercredi dans les bureaux du CCID. Retraité de la police depuis 2023, il avait été nommé conseiller auprès du Premier ministre en septembre dernier, un rôle dans lequel il était chargé de conseiller le chef du gouvernement sur des questions cruciales telles que la sécurité et la gestion des prisons. Ancien directeur du CCID, Jangi se voit désormais confier la mission d'apporter son expertise à cette unité ainsi qu'à d'autres équipes de la police.