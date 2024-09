Sénégal: Législatives - La clôture du dépôt des listes n'a pas été reportée

Au Sénégal, les coalitions de parti politiques et autres candidats avaient jusqu'à ce dimanche 29 septembre 2024 pour déposer leurs dossiers au ministère de l'Intérieur pour les élections législatives anticipés du 17 novembre 2024. Ce qui a pris de court plusieurs candidats qui espéraient un report de la date de clôture de ces dépôts.

Cette décision arrive malgré un accord trouvé samedi entre acteurs politiques et société civile pour le report de cette date. « On est déçus, honnêtement, il faut le dire. On ne pensait pas ça du ministère de l'Intérieur. » La déception, le mot est lâché par Mamadou Diarra mandataire de « l'union Naatal Kawgui », une coalition de paysans agriculteurs et éleveurs. À l'instar de plusieurs autres représentants de candidats, il est pris de court. « Cela va avoir un impact électoral et sur pas mal de choses. On n'a pas vu un État voulant négocier. »

Frustration et colère dans la classe politique

Frustration, mais pas de surprise pour Daouda Ndoye du directoire de campagne de la Coalition Doundou. « Nous sommes accoutumés et habitué à ces faits. Finalement, nous savons que si aujourd'hui, nous ne prenons pas les dispositions nécessaires tant qu'il n'y a pas un arrêté du ministre, rien ne peut se faire et l'histoire nous a donné raison. »

%

L'ancien député et journaliste Pape Djibril Fall lui ne cache pas sa colère contre le régime. « De toute évidence, on constate que le respect de la parole donnée ne fais pas parti de leurs principes du tout. C'est une rupture du dialogue qui n'a d'ailleurs jamais été enclenché avec la classe politique depuis l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye. Et cela a comme conséquences, un ministre qui dit une chose aujourd'hui et se dédit le lendemain. »

Dans un communiqué, plusieurs membres de la société civile se disent préoccupé par le rejet du consensus obtenu au terme d'efforts collectifs avec autorités publiques et appellent toutes les parties prenantes à poursuivre le processus électoral dans un esprit serein.

Après la clôture des dépôts de dossier dimanche, la liste des candidats retenus pour les législatives sera publié dans huit jours au plus tard. Avant le démarrage de la campagne électorale prévu le 27 octobre.