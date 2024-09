Tunisie: EST - Une Espérance bien nantie !

Avec le retour de Belaili d'Algérie, Tougai qui reprend du service après avoir été ménagé en milieu de semaine, Miguel Cardoso a l'embarras du choix, même en l'absence de Rodrigues, puisqu'ils sont trois candidats pour occuper le poste d'avant-centre lors du derby de ce soir.

Les "Sang et Or", champions en titre, affronteront ce soir les Stadistes, détenteurs de la Coupe de Tunisie, dans un derby qui s'annonce disputé et intense. Pour les hommes de Miguel Cardoso, l'objectif est de rester sur leur lancée et d'enchaîner par une cinquième victoire consécutive, Ligue des champions et championnat compris, d'autant plus que la rencontre de ce soir se jouera à Radès. Il n'est donc pas question de décevoir le public qui viendra nombreux soutenir l'équipe. Des supporters qui veulent que leur équipe fanion allie résultat et manière.

Rentré en Algérie mercredi dernier pour une affaire familiale, Youssef Belaili a regagné Tunis et retrouvera ce soir sa place de titulaire. Son compatriote, Mohamed Amine Tougai, reprend du service également, lui qui a été ménagé lors du match contre l'AS Soliman.

Memmiche préserve son rang de titulaire !

Malgré sa dernière gaffe lors du match contre l'ASS, qui a permis à l'adversaire d'ouvrir la marque, un but marqué contre le courant du jeu, Miguel Cardoso devra maintenir sa confiance en Amanallah Memmiche. Le coach portugais sait que la moindre dégradation, actuellement, peut affecter à jamais le mental de son jeune gardien de but qui doit apprendre, tout de même, à mieux diriger sa défense, mais aussi à continuer à travailler avec le même sérieux qui lui a permis de devenir le gardien numéro Un de la sélection. A Memmiche de comprendre que le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y être.

Ceci dit, Miguel Cardoso, qui restera fidèle à ses choix, aura la seule contrainte d'aligner quatre joueurs étrangers sur le terrain. Dans l'axe central de la défense, Mohamed Amine Tougai retrouvera place aux côtés de Yassine Meriah. Devant, son compatriote Youssef Belaili sera titularisé sur le couloir gauche de l'attaque. Sur le couloir opposé, Elias Mokwana, qui a retrouvé la grande forme, a de fortes chances de faire partie aussi du onze rentrant. Tout dépendra de qui débutera le match au poste d'attaquant de pointe.

Par ailleurs, ils sont trois candidats pour le poste d'avant-centre : Kebba Sowe, Youssef Abdelli et Zineddine Kada. Tout dépendra aussi de la composition de l'entrejeu. Aholou et Tka sont bien partis pour débuter la rencontre. Quant au jeune Ivoirien Abderamane Konaté, il a également une place de choix dans le dispositif de jeu de Cardoso.

Quand on sait que Yan Sasse est titulaire à part entière, le coach "sang et or" devra jongler dans ses choix entre qui titulariser et qui faire entrer en cours de jeu pour ne pas dépasser le quota de quatre étrangers sur le terrain.