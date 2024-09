Tunisie: USBG - Sortir la tête de l'eau

Les « Jaune et Noir » de Ben Guerdane ont besoin de trois points pour ne pas sombrer en queue du peloton.

Rien ne va plus pour le moment à l'USBG. Avec deux défaites (la première intervenue sur tapis contre le CA et la seconde face au CSS), l'équipe de Fakhreddine Galbi n'a pas fait le bon démarrage que tous les Benguerdanais escomptaient et espéraient malgré la reprise assez tardive de la préparation d'intersaison. Ayant, en outre, mis le paquet dans les dernières heures du mercato pour étoffer l'effectif, le Comité de direction provisoire présidé par Fethi Hlel n'a pu mettre rapidement sur pied une équipe compétitive et physiquement au top pour les grands chocs.

Devant le CSS, le manque de fraîcheur physique était net, surtout en seconde mi-temps avec des joueurs qui ont baissé les bras pour ne pas dire capitulé avant l'heure. En effectuant trois changements en même temps à la 68e minute (sortiede Iyed Belwafi, Rayan Chaibi et Omar Fall et entrée de Adem Taous , Mohamed Nasr Hamed et Nassim Sioud) dans l'espoir de donner du tonus à une équipe à bout de souffle, Fakhreddine Galbi a payé cash ce coaching un peu précipité, pas assez réfléchi et qui ne pouvait donner ses fruits dans un état de lassitude physique et mentale générale. Après cinq minutes de ces changements effectués, le CSS avait trouvé la faille et signé le but de la victoire par Amen Allah Haboubi.

Redresser la barre

Contre l'OB, une troisième défaite consécutive est donc interdite. Même un match nul ne serait qu'un moindre mal. Les trois points sont donc impératifs. Comment les chercher devant un adversaire qui a, lui, fait un excellent départ avec 6 points en deux matches? Il n 'y a apparemment pas 36 solutions pour y parvenir et le seul moyen dont dispose Fakhreddine Galbi est d'aligner une équipe à vocation très offensive, avec une audace qui devrait être cette fois bien réfléchie et payante. Il est évident que le choix de Nassim Sioud sur le banc durant 68 minutes et de Omar Fall seul en pointe face au CSS n'a pas été payant. Mohamed Nasr Hamed et Adem Ben Ahmed ont été sollicités vainement pour une équipe au bout du rouleau.

Et avec la petite forme des deux Ayoub ( Mcharek et Châabane) qui sont, avec Houssem Habbassi, les poumons du jeu offensif, cela ne pouvait pas changer la physionomie du match ni empêcher le CSS de signer son succès même tiré par les cheveux. Si la défense ne sera pas remaniée avec aucun changement en vue (Skander Lâabidi n'a pas terminé sa phase de réhabilitation), on s'attend, en contrepartie, à des correctifs au milieu de terrain avec l'incorporation de Presnel Arnaud Banga d'entrée et l'option pour deux fers de lance en pointe avec Nassim Sioud aux côtés de Omar Fall pour annoncer la couleur dès le coup d'envoi et prendre le contrôle des opérations, afin d'empêcher les Cigognes de Béja de développer leur jeu d'attaque très fluide et assez redoutable et de leur barrer le chemin des buts de Noureddine Farhati. Une tâche qui ne sera pas facile, mais Ghazi Abderrazak et ses partenaires n'ont d'autre alternative que de jouer le tout pour le tout afin de sortir la tête de l'eau.