Tunisie: ST - Frapper un grand coup

Un sérieux examen attend aujourd'hui le Stade Tunisien en croisant le champion en titre « sang et or ».

Plus qu'un nouveau test grandeur nature après celui face à l'USMA en C3, le derby EST-ST a toujours été un match particulier. D'un côté, un Stade qui a besoin de gagner pour se rassurer, et de l'autre, une Espérance qui s'active à atteindre son rythme de croisière à l'approche de l'échéance continentale, et au niveau local, pour rester au même palier avant de croiser ses concurrents directs.

Pour le Stade de Maher Kanzari donc, après la perte du match sur tapis vert face à l'ESZ, en préambule de L1, la sortie de route regrettable en C3 face au onze de Nabil Maâloul, et la réaction opportune, toujours en Ligue 1 contre l'ESM, arrive à présent ce jour de défi où les Bardolais affrontent un tenant toujours aussi intense et solide surtout.

Depuis quelques saisons, le derby Stade-Espérance est un match où l'identité bardolaise ressort davantage. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être le rendez-vous de la saison, un choc qui motive, stimule et soulève l'enthousiasme des fans stadistes et espérantistes. Et pour le groupe de Maher Kanzari, l'occasion est également propice pour « effacer l'ardoise » auprès de ses supporters après la sortie prématurée de la C3.

Se bonifier au contact du tenant

Rassemblés juste après avoir plié l'affaire face à l'ES Métlaoui, les joueurs stadistes envisagent, certes, cette rencontre sereinement, mais ils sont aussi impatients de frapper un grand coup contre un doyen toujours aussi autoritaire et rayonnant. Confirmer cette régénération que tente d'insuffler Maher Kanzari. S'élever et non pas seulement se limiter à tenir tête à l'EST, le Stade en a forcément les moyens avec des joueurs de qualité qui ont juste besoin de davantage de confiance pour parvenir à leurs fins.

Equipe au collectif plébiscité depuis la saison écoulée, le Stade a aujourd'hui juste besoin d'un allant offensif prolongé pour s'imposer. Dans la maîtrise technique, dans la faculté à ressortir proprement le ballon et à créer des décalages, le Stade est plus que qualifié. Reste maintenant à prouver que les belles choses entrevues depuis un certain temps déjà ne sont pas éphémères et que l'équipe peut se bonifier au contact des meilleurs. Pour cela donc, pour toucher au but, les Stadistes devront hausser leur niveau de jeu face à l'EST et, notamment, se montrer plus rigoureux en défense autant qu'en attaque.

Passons à l'équipe au onze pressenti. Toujours en 4-4-3, le Stade devrait avoir fière allure, même en l'absence de Ghazi Ayadi et Zied Berrima. En l'état, Maher Kanzari opterait pour Sami Hlél dans les bois, Marouen Sahraoui et Adem Arous dans l'axe, Hedi Khalfa et Nidhal Laifi sur les côtés, Mugisha Bonheur, Youssouf Oumarou et Amath Ndao au coeur du jeu, et enfin, Sajed Ferchichi sur l'aile gauche, Sadok Kadida sur le couloir droit et Bilel Mejri en pointe. Bien entendu, les Youssef Saafi, Khalil Ayari et autre Youssef Touré sont dans les starting-blocks, prêts à prêter main-forte à l'équipe si l'occasion s'en fait sentir.