Burkina Faso: Forces armées nationales - 123 élèves officiers prêts pour servir

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, général Kassoum Coulibaly, a présidé la cérémonie de sortie de la 14e promotion des Elèves officiers spécialistes (EOS) de l'Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) et de la 8e promotion des Elèves officiers issus des rangs (EOIR), le vendredi 27 septembre 2024, à Ouagadougou.

Les forces armées nationales se renforcent en ressources humaines pour plus d'efficacité. En effet, ils sont 123 élèves officiers, composés de 62 sous-lieutenants dont 4 personnels féminins de la 8e promotion des Elèves officiers issus des rangs (EOIR) et 61 sous-lieutenants dont 7 personnels féminins de la 14e promotion des Elèves officiers spécialistes (EOS) de l'Académie militaire Georges-Namoano, à rejoindre les rangs de l'armée.

La cérémonie de port des épaulettes des deux promotions a eu lieu, le vendredi 27 septembre 2024, dans l'enceinte du Camp Guillaume-Ouédraogo, à Ouagadougou. Pour ce qui est de la 14e promotion des élèves officiers spécialistes, elle est composée de 25 médecins, 10 gestionnaires des ressources humaines, 4 pharmaciens, 3 ingénieurs en génie mécanique, 1 ingénieur en environnement, 1 ingénieur en système d'information géographique, 3 ingénieurs en génie électrique, 1 ingénieur géomètre, 2 communicateurs, 2 ingénieurs en statistique économique, 6 ingénieurs en génie civique, 1 ingénieur en génie logiciel et 2 ingénieurs en sécurité informatique.

Quant à la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs, elle est formée de 44 stagiaires de l'armée de terre, 3 de l'armée de l'air, 8 de la gendarmerie nationale, 3 de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et 4 des services de soutien des forces armées nationales. Le délégué de la 14e promotion des élèves officiers spécialistes, Armel Zagré, a mentionné que sa promotion a effectué sa rentrée à l'AMGN, le samedi 23 décembre 2023 pour un cycle de 9 mois.

Il a expliqué qu'ils ont suivi des modules de stage variés liés aux défis sécuritaires. Ainsi, il a rassuré le ministre d'Etat en charge de la défense de leur disponibilité à servir le pays.

Donner un souffle nouveau

Avec ses promotionnaires, il s'est engagé à répondre à l'appel du devoir de former et inspirer les plus jeunes à travers le savoir-faire. A sa suite, le délégué de la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs, Dia Léon Malo, a indiqué que la promotion a effectué son entrée à l'AMGN, le 20 janvier 2024 pour un cycle de formation de 8 mois. Il a précisé que la promotion a fait face aux défis qui les attendaient lors de la formation.

« Nous avons été solli-cité physiquement, moralement, mentalement et intellectuellement à travers près de 700 km de marche, des sorties terrains régulières », a-t-il relaté. Léon Malo a ajouté qu'ils ont bénéficié d'une formation générale, physique, administrative et technique.

Les deux promotions ont été reconnaissantes à la hiérarchie militaire et remercié le commandement de l'académie militaire pour les efforts consentis dans la réussite de leur formation. Pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, général Kassoum Coulibaly qui a présidé cette cérémonie, ces sorties de promotion font partie du planning du président du Faso, pour le relèvement des effectifs. « Cela va donner un souffle nouveau à ceux qui sont sur le terrain », a-t-il souligné.

Souhaitant une bonne carrière aux nouveaux promus, le général Coulibaly a souhaité qu'il puisse contribuer pour le rayonnement de la sécurisation totale de l'ensemble du territoire burkinabè. S'inscrivant dans la même dynamique, le chef d'Etat-major général des armées, général de brigade, Célestin Simporé, a prodigué des conseils aux nouveaux officiers pour plus d'efficacité aux côtés de leurs devanciers.

« Soyez des officiers compétents et ingénieux capables de faire le maximum avec peu de ressources, en travaillant dans l'intérêt publique du peuple burki-nabè », a martelé Célestin Simporé. Il a ensuite félicité le commandement de l'AMGN de Pô et son personnel pour les efforts constants consentis dans l'édification des nouveaux sous-officiers. Le commandant de l'AMGN, Desmond William Baguera, a appelé les impétrants à développer en eux les qualités de commandement pour le bien de la collectivité. « Un chef doit être plus éveillé que les autres pour être le premier à voir venir le danger ou la chance », a-t-il insisté.